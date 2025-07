Lorena Álvarez, maquilladora, sobre el colorete negro: "Queda muy natural, da mucha luminosidad y crea efecto lifting"

Utilizar un colorete negro puede parecer extraño, dado que siempre tendemos a utilizar tonos más rojizos, rosados o incluso anaranjados. Sin embargo, una maquilladora experta lo ha probado y el resultado es espectacular. Se cumple todo lo que dice: queda súper natural, ilumina y causa efecto lifting. ¡Ya estás tardando en probarlo y ver cómo te queda!

En el mundo del maquillaje, no solo no está todo inventado, sino que cada poco descubrimos tendencias nuevas que vale la pena conocer.



Una de las últimas es el colorete negro, que está causando furor en quien lo prueba por todas sus ventajas. Curiosamente, queda súper bien y el resultado se ve muy natural.



Así lo ha desvelado la maquilladora experta, Lorena Ávarez, a través de un vídeo de Tik Tok.

Una maquilladora experta desvela los beneficios de utilizar colorete negro

Lorena Álvarez, ha desvelado a través de su cuenta de Tik Tok, @loru07, los beneficios de utilizar colorete en crema negro. Es un producto que a pocas se nos ocurriría probar, pero la verdad es que el resultado impresiona.



¡Estoy deseando probarlo! No te pierdas el vídeo para ver lo bien que le sienta a Lorena:

La maquilladora afirma que a cada una se le va a ver diferente en la piel, dependiendo del ph. Puede subir más o menos, por lo que la tonalidad resultante puede ser un rosado o un burdeos. Es decir, no se va a ver negro aunque el colorete sea de ese color.



Lo mejor es que el resultado es súper natural, al fundirse con el ph de la piel. Es decir, te va a proporcionar un tono que puede resultar rosado, pero que se va a ver más natural que si directamente compraras un colorete en color rosa, por eso merece la pena y nos encanta.

¿Cómo aplicarlo?

Sigue estos pasos:

Lo primero, necesitas tener un colorete negro en crema, como el que tiene Lorena (es de Kiko Milano).

Una vez lo tengas, simplemente coge un poco de producto con la brocha.

Elimina el exceso de producto en el dorso de la mano.

Aplícalo con una brocha hacia arriba, como aplicarías cualquier otro colorete.

¡Y listo!



El resultado es sorprendente, porque el color varía dependiendo del ph de la piel. Es decir, en cada persona se puede ver diferente, según su ph. Queda un efecto muy natural y bonito.



Además, la maquilladora no duda en aplicarla en otros puntos del rostro, como incluso de sombra de ojos. Al fin y al cabo es muy versátil y su formato crema hace que se funda muy bien con la piel.

Sus beneficios: mucha luz y efecto lifting

Al aplicarlo hacia arriba, conseguirás un efecto lifting natural, gracias a que se integra con el ph de la piel. Además, aporta mucha luz al rostro, por lo que te ayuda a verte más joven y favorecida. A Lorena le sienta fenomenal y es un gran acierto.

¿Dónde conseguirlo?

El colorete negro apunta a convertirse en una de las tendencias del momento, por el color que deja y sus beneficios. Si quieres probarlo, la maquilladora nos desvela que se puede comprar en Kiko. Actualmente, está agotado, pero hay otras alternativas como el 'Pink Is The New Black' de Miss Cop por solo 3,50 € en Druni.



¿Qué te parece? ¿Te animas a darle una oportunidad a ver cómo te queda?