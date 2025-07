La forma en la que nos maquillamos deja de ser solo una cuestión estética cuando llegamos a cierta edad; se convierte en un aliado infalible para iluminar el rostro, suavizar los signos de la edad y resaltar la belleza de nuestra piel. Hoy te traemos 3 formas de conseguirlo, según una experta. ¡Toma nota!

A medida que los años pasan, nuestra forma de maquillarnos también va cambiando con el tiempo. Lo que antes era suficiente —una base cubriente y un labial intenso— ya no funciona igual en una piel más fina y con rasgos que han evolucionado. Arrugas, pérdida de firmeza, tez apagada o contornos menos definidos se convierten en retos, pero también en una oportunidad para adoptar una rutina de belleza más estratégica y favorecedora.



Aquí la cuestión no es tanto tapar los signos de la edad a toda costa, sino destacar, iluminar y dar un aire fresco y elegante al rostro. Los productos muy densos o los tonos excesivamente brillantes suelen endurecer las facciones y acentuar precisamente las líneas de expresión. No obstante, con los consejos necesarios, el maquillaje puede convertirse en un verdadero aliado por su “efecto lifting” sin quererlo.



La maquilladora Val Garland, de 66 años, compartió en The Telegraph sus mejores consejos para obtener ese resultado natural y rejuvenecedor que estás buscando, ¡no te lo pierdas!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

3 consejos de experta para un rostro luminoso y rejuvenecido, después de los 60

1. Dale estructura al rostro



Lo primero que debes hacer es darle dimensión al rostro. Garland aconseja usar un bronceador suave para recrear sombras naturales y devolver definición a los rasgos. Aplícalo con ligeros toques bajo los pómulos, en las sienes y a lo largo de la mandíbula. Con este gesto sencillo, el óvalo facial se ve más firme y el rostro recupera vitalidad.



El corrector también es muy importante: aplicado con moderación en zonas como el lagrimal, los pliegues nasales o bajo la ceja, ilumina y aporta un efecto lifting inmediato. Para evitar que marque arrugas, elige texturas ligeras y cremosas. Completa el look con polvos bronceadores mate, aplicados con una brocha amplia para un acabado uniforme, y un toque de corrector más claro que la base para dar luminosidad.



2. Cejas bien definidas



Con los años, las cejas tienden a volverse más finas y despobladas, lo que puede endurecer la expresión. Para rejuvenecer la mirada, Garland aconseja redibujarlas suavemente, siguiendo su forma natural, sin un arco demasiado pronunciado. Usa un lápiz para rellenar huecos y peina después las cejas para que se vean pulidas pero naturales. Lo mismo ocurre con los labios, que suelen perder volumen. Redibujar el contorno con un lápiz del mismo tono que tu labial y usar fórmulas cremosas e hidratantes, que reflejen luz, ayuda a recuperar definición y frescura.



3. Labios luminosos y con volumen



Olvida los labiales mates que resecan y endurecen. Opta por barras satinadas o brillantes que aporten jugosidad. Un perfilador suave, casi imperceptible, ayuda a que los labios se vean más llenos y definidos sin parecer artificiales.