"Wheat Blonde": el tono de pelo rubio que ilumina y rejuvenece el rostro a partir de los 50

Si te apetece un cambio de look y te gusta moverte entre los tonos rubios, hay un color de pelo en tendencia que aporta mucha luz y que sienta fenomenal en verano. Resiste bien a la piscina, a la playa e incluso quita años de encima, por lo que es un tono que adoran las mujeres de 50. Descubre el "Wheat Blonde" y dale un aire nuevo a tu melena.

Rubios hay muchos, pero no todos los tonos son iguales ni se ven tan naturales. Si quieres lucir un rubio, pero lo más natural posible, entonces el "Wheat Blonde" podría convertirse en tu tono ideal.



El "Wheat Blonde" gusta mucho porque es un color que no parece tinte y no tiene efecto raíz. Es el favorito de las mujeres que quieren verse rubias, pero sin irse al platino o Ice Blonde.



Además, es un tono que arrasa en verano, porque resulta cálido, favorece, ilumina y resiste bien las continuas visitas a la playa y a la piscina. ¿Qué más se puede pedir? Te invitamos a descubrirlo.

"Wheat Blonde": el rubio natural que adoran las mujeres de 50

El "Wheat Blonde" es una especie de rubio trigo, que resulta natural al rostro y se adapta bien a los distintos tonos de piel. No importa si tienes la cara más clarita o más morena, porque ilumina y resalta la belleza y las facciones. Favorece muchísimo.



Lo mejor es que lo veas, así que no te pierdas esta recopilación:

En esta otra publicación nos explican cómo conseguir este tono. Aseguran que es un trabajo de color muy poco contrastado, natural y sin efecto raíz. Para conseguirlo, se hace lo siguiente:

Se trabaja la base.

Se realiza un balayage a mano alzada.

Además, aseguran que cuanto más clara sea la base, mejor queda este tono.



No obstante, se puede trabajar a partir de un castaño claro de base, por lo que es un acierto para las mujeres que tienen una base de castaño al rubio oscuro. En cualquier caso, si tienes dudas sobre las posibilidades de este tono, siempre puedes consultarlo con tu peluquera de confianza.

El resultado es espectacular. Además, según la base de la clienta se puede ver más claro o más oscuro, por lo que es versátil y se adapta bien muy a distintos rostros y colores de cabello.



En la siguiente publicación puedes ver un cambio de look en directo, donde el cabello se ve más brillante, luminoso y cuidado. Y ya ves que no hay efecto raíz.

Sus puntos fuertes: tiene poco mantenimiento y no se ve el efecto raíz

A la hora de teñir el pelo, una de las cosas que siempre nos tira para atrás es el 'efecto raíz', sobre todo cuando el pelo crece y empieza a verse nuestro tono.



Si quieres evitar las visitas cada tres semanas a la peluquería, entonces este tono te podría funcionar bastante bien, porque requiere poco mantenimiento. No tendrás que preocuparte por disimular el efecto raíz, porque es un tono que aguanta mucho más que otros.



Ahora en verano, con las continuas visitas a la playa y a la piscina, es mejor optar por tonos que aguanten. Así evitas gastarte un dineral en la peluquería para mantener el color.

¿Qué te parece el "Wheat Blonde"? ¿Te animas a pedirlo en tu peluquería?