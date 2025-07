"Jagged bob": el corte de pelo de los 70 que vuelve y arrasa entre las mujeres que buscan poco mantenimiento

Si te apetece un cambio de look, quédate con nosotras para descubrir el "jagged bob". Es el nuevo corte de pelo de moda que adoran las mujeres de cualquier edad que buscan un efecto rejuvenecedor al instante. Este corte es moderno y de bajo mantenimiento, por lo que no tendrás que hacer muchas visitas a la peluquería para mantenerlo perfecto.

¿Cambio de look a la vista? Si buscas un cambio de imagen, acabamos de conocer un corte de pelo que a mí personalmente me encanta. Me parece muy moderno y juvenil. Es el "jagged bob" y estoy convencida de que dará de qué hablar esta temporada.



Es un corte que llega como alternativa a algunos de los que te recomendamos días atrás, como el shag chic (que aporta mucha frescura a partir de los 50) y el bixie (súper tendencia).

"Jagged bob": un tipo de corte bob con estilo, moderno y fácil de mantener

"Jagged bob" es un tipo de corte de pelo que es tendencia. "Jagged" viene del inglés y significa "desdentado". Los mechones se cortan de manera desigual y queda por encima de los hombros.



Es un corte de pelo a capas, muy desfilado y co las puntas cortadas en pico (con cortes verticales). La longitud máxima a la que llega es la altura de los hombros.



Gracias a este efecto se ve moderno, fresco y juvenil, por eso es ideal para las mujeres de 50 que quieren verse más jóvenes.

Estéticamente es un corte de pelo muy bonito. Se ve moderno y rejuvenece un montón, por lo que es ideal para las mujeres que quieren conseguir este efecto.



Además, hay muchas formas de lucirlo, porque puedes llevarlo con las puntas despeinadas o incluso todo lo contrario, por lo que las posibilidades son infinitas.

Este corte ya triunfó en los años 70 y vuelve con fuerza

¿Sabías que el "jagged bob" ya fue tendencia en los años 70? En esos años vivió su época dorada, pero ahora vuelve por todo lo alto, porque es fácil de peinar y de mantener. Es ideal para las mujeres que no tienen mucho tiempo para peinarse y que quieren ir siempre perfectas para lo que surja.



Eso sí, si piensas hacerte este corte, es mejor que vayas a tu peluquería de confianza la primera vez. No es fácil cortarlo así en casa.



En el siguiente vídeo de Instagram puedes ver cómo sería el corte paso a paso:

Su punto fuerte: se ve moderno y es de bajo mantenimiento

Gracias a su efecto de mechones cortados a "bocados" se ve un corte muy moderno y juvenil, que ayuda a suavizar las facciones y que quita años de encima. Aporta un efecto rejuvenedor al instante.



Al estar cortado así, cunde mucho. El corte aguanta y podrás reducir las visitas a la peluquería, por lo que también es interesante para ahorrarnos un dinero todos los meses.

Truco para estar peinada en menos de 5 minutos

Tras lavar el pelo (mejor con agua tibia), sécalo siempre con la cabeza boca abajo.

Para conseguir más volumen, aplica un spray voluminizador. Como alternativa, pueds aplicar un poco de champú en seco en la raíz para darle ese efecto de volumen.

Finaliza el peinado con un toque de plancha en puntas.

¡Estarás divina en solo 5 minutos!