Tenemos que hablar de este primer con SPF50 que adoran en Londres

La marca Hello Sunday llega a España y con ella un producto que promete solucionar nuestros problemas de cara al verano.

El producto Hello Sunday Primer invisible para el sol es ante todo un primer, y como tal, nos va a dar una primera capa aterciopelada para rectificar e igualar el tono, creando una base perfecta en la que aplicar nuestro maquillaje.

Por supuesto también es resistente al agua y al sudor, por lo que lo puedes llevar tanto para salir con tus amigas como para ir a correr al parque.

Es invisible, por lo que es adecuado para cualquier tono de piel. Por último destacar que no tiene fragancia.

Lo tiene todo

La propia web de la marca deja claro lo que pretende: crear una base para el maquillaje, ejercicio o el clima cálido. Para ello hay que aplicarlo después de la rutina de limpieza y antes de comenzar a maquillar. Recomiendan su aplicación al menos media hora antes de la exposición al sol. El primer se llama “The One That's Got It All”, es decir, “el que lo tiene todo”. ¿Por qué? Pues presume como la frase indica de ser un producto estrella que sirve para todo: Protección SPF50 UVA y UVB para evitar el daño del sol, luz azul, contaminación y rayos infrarrojos. Además cuenta con fantásticos ingredientes para hidratar, proteger y reparar la barrera natural de la piel.

Lo puedes adquirir por ejemplo en druni.es por 19,99€ y en formato de 50 ml.

En Amazon.es tiene una valoración de 3,7 sobre 5 donde destacan algunas desventajas como su elevado precio o una textura demasiado untuosa.

Por qué es diferente

La marca estrella londinense presume además de fórmulas cruelty-free y veganas y de ser libres de tóxicos como la oxibenzona, el octinoxato y la benzofenona. Estos tres compuestos son ingredientes comunes en productos de protección solar. Tienen como misión ayudar a absorber o filtrar los rayos ultravioleta (UV) y proteger la piel de los efectos dañinos del sol. Sin embargo, en algunos casos, se ha planteado preocupación sobre su seguridad y posibles efectos negativos para la salud y el medio ambiente.

Su fundadora Amy Ford vivió un tiempo en Australia, donde la preocupación por la protección solar es evidente y se implica a los ciudadanos desde la más temprana edad. De vuelta a Reino Unido decidió incluir la protección solar dentro de sus productos de cuidado para la piel. Ha creado una línea de productos que pretende proteger la piel del sol, de manera que se envejezca de una manera segura y presentando productos que se usen durante todo el año y no solamente en verano.