Olvídate de las New Balance o las Hoff: Decathlon arrasa con las zapatillas más elegantes y en tendencia por menos de 30 euros para este verano de 2026
Con la llegada del buen tiempo, las zapatillas vuelven a consolidarse como uno de los imprescindibles de la temporada. Aunque las clásicas deportivas blancas siguen teniendo su espacio, este año comparten protagonismo con otros modelos muy populares, como las bailarinas de rejilla, los zapatos tipo Mary Jane de charol o los mocasines de ante. Pero las tendencias evolucionan y algunas siluetas pierden fuerza. Esta primavera-verano 2026, las zapatillas demasiado clásicas ceden terreno a diseños con más personalidad, como este modelo de Decathlon que reúne varias de las claves de la temporada.
Más originales que las deportivas blancas tradicionales, aportan un toque de estilo sin renunciar a la comodidad. Y además cuentan con una ventaja importante: su precio, mucho más asequible que el de marcas como New Balance.
Las zapatillas de Decathlon que prometen arrasar este verano
Las zapatillas siguen siendo una apuesta segura, pero no todos los modelos están de moda. En 2026, ganan terreno las deportivas de suela fina y estética retro, inspiradas en modelos clásicos del running. El problema es que muchas de las zapatillas más deseadas tienen precios elevados. Por eso, cada vez más consumidores buscan alternativas asequibles sin renunciar al diseño. Ahí es donde entra Decathlon, que continúa ampliando su oferta de moda urbana y estilo de vida.
Entre sus novedades destaca el modelo RR70 en gris, actualmente rebajado a 29,99 euros.
También puedes encontrarlas en la web de Decathlon en su versión azul vibrante si lo que quieres es una alternativa más atrevida. ¿Lo mejor? Ese modelo está disponible por tan solo 24,99 euros. ¡No te las pierdas!
¿Qué tiene de especial esta zapatilla?
En primer lugar, su diseño, que combina inspiración deportiva y estética casual, lo que permite llevarla con todo tipo de looks. Basada en las siluetas de running vintage, apuesta por un estilo atemporal que funciona tanto para el día a día como para ocasiones más informales.
Otro de sus puntos fuertes es el color: un color gris elegante que combina con cualquier look veraniego, ya sea un vestido o unos pantalones de lino para darle un aire más relajado al conjunto. Y, por supuesto, su precio termina de convertirla en una opción muy atractiva.
Cómo combinar las zapatillas en tendencia de Decathlon
Si bien las zapatillas blancas siguen siendo un básico del armario, los tonos pastel o grises siguen estando presentes porque combinan fácilmente con un sinfín de looks de verano.
Incorporar zapatillas de Decathlon a tus looks es más sencillo de lo que parece. Una opción es apostar por conjuntos llenos de color y utilizarlas como parte del look. También funcionan perfectamente con conjuntos vaqueros, una de las combinaciones estrella de la temporada: una cazadora denim con unos vaqueros de corte amplio, una falda larga vaquera o incluso un conjunto completo.
Para quienes prefieren un estilo más discreto, las zapatillas de Decathlon también pueden convertirse en la opción ideal para completar tu look neutro en blanco, negro o beige. Al fin y al cabo, las zapatillas son uno de los accesorios más llevaderos del armario y una forma sencilla de añadir personalidad a cualquier look.
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