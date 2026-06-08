Olvídate de las New Balance o las Hoff: Decathlon arrasa con las zapatillas más elegantes y en tendencia por menos de 30 euros para este verano de 2026

Con la llegada del buen tiempo, las zapatillas vuelven a consolidarse como uno de los imprescindibles de la temporada. Aunque las clásicas deportivas blancas siguen teniendo su espacio, este año comparten protagonismo con otros modelos muy populares, como las bailarinas de rejilla, los zapatos tipo Mary Jane de charol o los mocasines de ante. Pero las tendencias evolucionan y algunas siluetas pierden fuerza. Esta primavera-verano 2026, las zapatillas demasiado clásicas ceden terreno a diseños con más personalidad, como este modelo de Decathlon que reúne varias de las claves de la temporada.

Más originales que las deportivas blancas tradicionales, aportan un toque de estilo sin renunciar a la comodidad. Y además cuentan con una ventaja importante: su precio, mucho más asequible que el de marcas como New Balance.

Las zapatillas de Decathlon que prometen arrasar este verano

Las zapatillas siguen siendo una apuesta segura, pero no todos los modelos están de moda. En 2026, ganan terreno las deportivas de suela fina y estética retro, inspiradas en modelos clásicos del running. El problema es que muchas de las zapatillas más deseadas tienen precios elevados. Por eso, cada vez más consumidores buscan alternativas asequibles sin renunciar al diseño. Ahí es donde entra Decathlon, que continúa ampliando su oferta de moda urbana y estilo de vida.

Entre sus novedades destaca el modelo RR70 en gris, actualmente rebajado a 29,99 euros.