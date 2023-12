Daniela Costa, la actriz de 'Al salir de clase', fallece a los 42 años

La tristeza vuelve a golpear al mundo de la interpretación con la inesperada muerte de Daniela Costa, la recordada actriz de 'Al Salir de Clase'.

A sus 42 años, la talentosa intérprete, nacida en Barcelona en 1981, deja un vacío en la pantalla y en el corazón de sus seguidores. Su partida llega tan solo días después de los fallecimientos de Concha Velasco y de Itziar Castro, sumiendo a la industria en un periodo de luto.



Miguel Ángel Muñoz, compañero de profesión y amigo cercano, fue el encargado de confirmar la trágica noticia a través de sus redes sociales. "No doy crédito con la vida. Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos... Descansa en paz, Daniela Costa. Familiares y amigos cercanos, os acompaño en el sentimiento", expresó el actor junto a una emotiva fotografía con la fallecida actriz.

No doy crédito con la vida ❤️‍🩹Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos…Descansa en Paz Daniela Acosta 🥺Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento 🙏🏼 pic.twitter.com/MBNFb59qKg — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023

Daniela Costa, reconocida por su papel como Álex Agustín en la icónica 'Al Salir de Clase', inició su carrera a finales de los noventa con participaciones en películas como 'No se puede tener todo' y 'Me llamo Sara'. Su salto a la televisión se dio con la serie 'El comisario' y, posteriormente, con la mencionada producción que la catapultó a la fama.



La versatilidad de Costa la llevó a participar en otras series destacadas como 'Mis Adorables Vecinos', 'Lalola' y 'Gavilanes', consolidándose como una figura querida por el público español. Su incursión en la pequeña pantalla no fue solo en el ámbito de la interpretación, ya que también se destacó en el cine con películas como 'Diario de una Becaria' y 'Haz de tu Vida una Obra de Arte'.

Fallece la actriz Daniela Costa a los 42 años. Descansa en paz #DEP pic.twitter.com/zQEE7ASkzb — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) December 15, 2023

En los últimos tiempos, Costa se había distanciado de la actuación, explorando facetas fuera del ámbito audiovisual y participando en obras de teatro como 'Cubata' y 'Angenital'. Su perfil de Linkedin incluso la presentaba como "directora de eventos artísticos", revelando su versatilidad y amor por el arte en diversas formas.



La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la industria española, no solo por la juventud de la actriz sino también por el desconocimiento de alguna enfermedad previa. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas, sumiendo a sus seguidores en un doloroso misterio. Descansa en paz, Daniela Costa.