Vicky Martín Berrocal (52 años): "este verano me prometí gustarme mucho más y compararme mucho menos"

Eso es lo que ha dejado claro la celebrity en uno de sus últimos posts de Instagram, donde aparece luciendo un bañador elegante de Calzedonia con silueta envolvente y efecto seda. ¿Lo vemos?

Con la llegada del verano, somos muchas mujeres las que volvemos a enfrentarnos al mismo dilema: encontrar prendas de baño que no solo se adapten al cuerpo, sino también a cómo queremos sentirnos. En este contexto, Vicky Martín Berrocal ha compartido en redes el bañador con el que inaugura la temporada estival, acompañado de un mensaje claro y directo: gustarse más y compararse menos. Y el modelo elegido es el Timeless Diva de Calzedonia. ¿Lo vemos?

El bañador elegante de Calzedonia que arrasará este verano

Como te comentábamos, la prenda que ha elegido Vicky Martín Berrocal para este verano es el modelo Timeless Diva de Calzedonia, un bañador reductor con tejido efecto seda que no solo estiliza la silueta, sino que es elegante y superestiloso.



Además, cuenta con copas de relleno ligero, sin aros, escote adornado con un detalle dorado y tirantes extraíbles para darte todo lo que necesitas para sentirte cómoda sin renunciar al estilo. Su precio es de 69 euros y se trata de una pieza que no pasa de moda y se adapta a todo tipo de cuerpos.

Así puedes combinar el bañador de Calzedonia

Si hay algo que nos encanta de este bañador no es solo que favorece a todo tipo de cuerpos gracias a su diseño reductor y su tejido efecto seda, sino que también puedes llevarlo de muchas formas distintas, lo que hace que esta pieza sea algo más que una prenda de baño cualquiera.



Su corte clásico, el detalle dorado en el escote y los tirantes extraíbles lo hacen ideal para combinar con cualquier pareo holgadito y fresco para un día de piscina o playa; también puedes llevarlo con un sombrero de ala ancha y gafas grandes y extravagantes para un look chic estiloso, o incluso con una falda o pantalón de lino para transformar el conjunto relajado en un outfit de noche elegante.



En la web lo encontrarás en dos colores tendencia que no pasan de moda: burdeos y azul marino. ¡Son ideales!