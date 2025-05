Emmanuel Macron responde al gesto viral de Brigitte en su llegada a Hanói: “Solo estábamos bromeando”

Un gesto ambiguo entre Emmanuel y Brigitte Macron ha hecho saltar las alarmas y ha dado lugar a muchas opiniones distintas. La secuencia muestra a la primera dama tocando la cara del presidente francés en una forma que muchos vieron como una bofetada.

El contenido del vídeo realizado por la agencia Associated Press (AP), en el que podemos ver a Emmanuel y Brigitte Macron justo antes de bajar del avión presidencial en Hanói, ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. La escena ha dado lugar a una gran ola de teorías en redes sociales: mientras algunos lo ven como una simple broma entre la pareja, otros lo perciben como una señal de crisis entre el matrimonio.



Ha sido el propio presidente francés quien ha querido zanjar este asunto de una vez. Por eso no esperó y desde Hanói, lanzó una respuesta contundente: “Mi esposa y yo estábamos bromeando, como solemos hacer. No fue nada más que eso”, confesó. “Estábamos hablando y riéndonos, y parece que esto se convierte en una especie de catástrofe geopolítica", expresó visiblemente molesto.

Esto es lo que ha dicho el entorno de Macron al respecto

Además, el entorno del presidente también ha intentado explicar lo sucedido y tranquilizar al público. Fuentes del Palacio del Elíseo señalaron desde el principio que se trataba de un momento de complicidad entre ambos, algo que se suele ver en su dinámica personal. “Fue una pequeña broma entre ellos antes de comenzar una agenda exigente. Nada más”, afirmaron miembros de la delegación.



Aun así, las imágenes han servido para que algunos opositores políticos como Hélène Laporte, vicepresidenta del partido Agrupación Nacional, dieran rienda suelta a su imaginación y publicasen en Twitter una crítica directa: “Consciente o inconscientemente, Emmanuel Macron habrá llevado consigo la función presidencial a lo más profundo de la indignidad... Vietnam".

