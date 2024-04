Elizabeth Gutiérrez y William Levy confirman su ruptura

Elizabeth Gutiérrez, la actriz y presentadora de origen mexicano, ha confirmado en una entrevista exclusiva con la revista Hola USA la ruptura definitiva con William Levy, el actor cubano que conquistó corazones en telenovelas como "Café con aroma de mujer".

Tras 20 años juntos y dos hijos en común, Christopher y Kailey, la pareja decide tomar caminos separados.



En una entrevista con la revista ¡Hola! USA, Elizabeth, visiblemente emocionada, ha confirmado lo que muchos ya sospechaban. "Actualmente, ya no estamos juntos", confiesa la actriz, asegurando que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida.



La ruptura, que se ha producido tras dos meses separados, no ha sido fácil para ninguno de los dos. Elizabeth asegura que aún está tratando de superarla y que el amor por William sigue presente en su corazón. "Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor", afirma con la voz entrecortada.



Elizabeth, con la voz entrecortada por la emoción, reconoce que el amor que la unió a William hace dos décadas no es el mismo que hoy los define. "Creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció", confiesa. A pesar de la ruptura, Elizabeth asegura que el actor siempre será alguien importante en su vida y que lo quiere ver feliz. "De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo", expresa con cariño.



La decisión de separarse no fue fácil, y ambos lucharon por salvar su matrimonio. "Los dos luchamos por nuestra familia y por nuestra relación", relata Elizabeth. Un viaje familiar a España a finales de 2023 parecía ser un nuevo comienzo, pero las diferencias no se habían sanado. "Había muchas heridas que no se habían sanado", revela la actriz.

Los motivos de la separación no han sido revelados en detalle. Elizabeth prefiere mantener la privacidad en este aspecto tan personal. Sin embargo, deja claro que no ha sido una decisión precipitada ni influenciada por terceros. "Mis decisiones las tomo yo, sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo", asegura.



Elizabeth se enfoca ahora en su carrera profesional y en su rol como madre. "Estoy retomando mi carrera", anuncia con entusiasmo. Sus hijos, Christopher y Kailey, son su mayor prioridad y asegura que ambos estarán bien. "William es un excelente padre y el amor de ambos no les falta", afirma con tranquilidad.



La historia de amor de Elizabeth y William ha sido una montaña rusa de emociones. Se conocieron en el año 2002 y desde entonces han vivido momentos de intensa felicidad, pero también de dolor y controversia. A pesar de las dificultades, siempre se mantuvieron unidos, hasta que finalmente han decidido tomar caminos separados.

La reacción de William Levy a la entrevista de Elizabeth Gutiérrez

William Levy ha reaccionado a la entrevista de Elizabeth Gutiérrez en la que confirmaba la ruptura definitiva de su relación. El actor ha utilizado sus redes sociales para expresar su sentir en este momento tan personal.



En su última publicación en Instagram el actor escribe: It’s a matter of time …… ♾️Es cuestión de tiempo,



Levy además ha compartido una publicación en sus historias de Instagram que muchos interpretan como una respuesta a las palabras de su expareja. La imagen muestra un texto que dice: "Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás historias buenas que contar".



A diferencia de Elizabeth, quien se sinceró con la revista Hola USA sobre los motivos de la ruptura, William ha optado por un mensaje más críptico. No menciona directamente a Elizabeth, pero la publicación deja entrever que no está de acuerdo con todo lo que ella ha dicho.