Harry Styles cumple 30: un repaso por sus parejas, récords y logros

Hoy Harry Styles celebra su 30 cumpleaños, marcando tres décadas llenas de éxitos musicales, giras agotadas y, por supuesto, historias de amor que mantienen a sus fans intrigados.

El británico Harry Styles no solo ha cautivado al mundo con su voz melodiosa y su estilo vanguardista, sino también con su aura enigmática y su vida personal que genera tanta fascinación. Este artículo te invita a un viaje más allá de las relaciones sentimentales del artista, explorando su meteórica carrera musical y los hitos que lo han convertido en un ícono de la música y la cultura pop.

Un viaje por las novias de Harry Styles: una cronología

2012: Emma Ostilly

Poco se sabe de esta relación, pero en 2012, Harry fue captado besándose con Emma Ostilly en Nueva Zelanda. Más tarde, Emma hizo una aparición en el video musical de One Direction para "Gotta Be You".



2012: Caggie Dunlop

Los rumores sobre Caggie y Harry se confirmaron en 2014 cuando ella declaró a la revista Reveal: "Nunca fuimos novio y novia... Tuvimos una relación de corta duración que fue simplemente un poco de diversión".



2012/2013: Taylor Swift

La relación con Taylor Swift dejó pistas en canciones como "Style" y "Out of the Woods". Aunque su romance fue breve, dejó una marca indeleble en la música de ambos artistas.



2013: Kimberly Stewart

Aunque breve, el cantante Rob Stewart reveló que Harry estuvo en la casa de su hija Kimberly. Las circunstancias exactas quedaron en el misterio.



2013/2014/2015: Kendall Jenner

El romance con Kendall tuvo altibajos, desde cenas en Los Ángeles hasta fotos en un yate en 2015. Su reencuentro en eventos públicos y juegos divertidos en programas de televisión dejaron a los fans especulando.



2015: Georgia Fowler

Harry salió brevemente con la modelo de Nueva Zelanda, Georgia Fowler. La canción "Kiwi" alimentó rumores sobre su relación.



2015: Sara Sampaio

Rumores circulan sobre Harry y la modelo Sara Sampaio, aunque no hay evidencia clara de su relación.



2017/2018: Camila Rowe

Comenzaron casualmente, pero se dice que Harry presentó a Camila a su familia. La canción "Cherry" está dedicada a la modelo.



2019: Kiko Mizuhara

A pesar de desmentidos iniciales, Kiko fue vista en la fiesta de cumpleaños de Harry en Tokio, agregando un giro a la historia.



2021: Olivia Wilde

Su relación se hizo pública en 2021, marcada por fotos en conciertos y eventos. La canción 'Cinema' del álbum Harry's House se vincula con Olivia.



2023: Taylor Russell

Tras su separación con Olivia, Harry fue vinculado a la actriz Taylor Russell. Fotografías de citas captadas por paparazzi confirman su relación actual.

Récords, premios y éxitos en la música

"As It Was" dominó las listas de éxitos en 2022, convirtiéndose en la canción más escuchada en Spotify a nivel mundial con un total de 1550 millones de reproducciones. Además, batió el récord Guinness a la canción más reproducida en Spotify en 24 horas por un solista masculino.



Su álbum "Harry's House" también tuvo un éxito rotundo, posicionándose como el segundo álbum más reproducido en Spotify en 2022 y el álbum más vendido en el Reino Unido durante el mismo año.



Styles también se convirtió en el artista con más álbumes y sencillos vendidos en Reino Unido, consolidándose como uno de los artistas más populares del momento.



Harry Styles ha acumulado una gran cantidad de premios a lo largo de su carrera. Entre los más destacados se encuentran:



Premios Grammy:

Álbum del Año (2023) por "Harry's House"

Mejor Interpretación Pop Solista (2021) por "Watermelon Sugar"

Mejor Álbum Vocal Pop (2023) por "Harry's House"

Brit Awards:

Álbum Británico del Año (2023) por "Harry's House"

Mejor Sencillo Británico (2023, 2021) por "As It Was", "Watermelon Sugar"

Mejor Artista Pop (2023)

Artista del Año (2023)

MTV Video Music Awards:

Mejor Coreografía (2021) por "Treat People With Kindness"

Mejor Video Pop (2022) por "As It Was"

Mejor Álbum del Año (2022) por "Harry's House"

Mejor Fotografía (2022) por "As It Was"

Moda: un icono de estilo

Harry Styles no solo destaca en la música, sino que también ha conquistado el mundo de la moda. Su estilo único y vanguardista lo ha llevado a convertirse en un ícono, apareciendo en portadas de revistas prestigiosas como Vogue, Rolling Stone y GQ. Además, ha colaborado con marcas de renombre como Gucci. Su incursión en el mundo de la moda incluye el lanzamiento de su propia marca, Pleasing, demostrando que su influencia se extiende más allá de la música.

Actuación: desde 'Dunkerque' hasta 'No te preocupes querida'

Harry Styles ha demostrado que su talento no se limita a la música. Su incursión en la actuación comenzó bajo las indicaciones de Christopher Nolan en la película "Dunkerque" en 2017, donde recibió elogios por su actuación. Posteriormente en 2021 Harry Styles protagonizó la historia de un romance entre dos hombres en "Mi Policía". Además ese mismo año realizó un cameo en la películo de Marvel "Eternals". Más recientemente tuvo un papel co portagónico con Florence Pugh en "No te preocupes querida" dirigida por, en ese entonces su pareja Olivia Wilde.



Activismo ambiental y social

Más allá de la música, Harry Styles se destaca como un defensor apasionado de la sostenibilidad ambiental y el cambio social.



En sus giras, colabora con REVERB para reducir el impacto ambiental de sus conciertos, eliminando plásticos de un solo uso y promoviendo prácticas ecológicas. Además, apoya diseñadores de moda sostenible y su propia colección se fabrica con energía verde y algodón orgánico.



Styles utiliza su influencia para destacar problemas globales. En un video para BBC Radio, interpretó "Big Yellow Taxi" de Joni Mitchell, resaltando la importancia de la acción climática. Desde sus inicios con One Direction, abogó por iniciativas de la ONU contra el cambio climático.



En su carrera, Styles desafía las normas de género, convirtiéndose en un ícono de moda conocido por su estilo único y vanguardista. A través de sus elecciones y expresiones, inspira a sus fans a abrazar su autenticidad sin restricciones.



Su lema "Elige el amor. Ama a todos, siempre" refleja su compromiso con un mundo mejor, convirtiéndolo en un modelo a seguir no solo en la música, sino también en la defensa activa de causas ambientales y sociales.

Un rincón italiano: el refugio actual de Harry Styles

Actualmente, Harry disfruta de un merecido descanso en Civita di Bagnoregio, Italia, tras su gira mundial "Love on Tour". Adquirió una villa con impresionantes vistas y se ha integrado en la comunidad local, demostrando que, más allá de las luces de los escenarios, Styles busca momentos de tranquilidad y autenticidad.



En su nueva morada, Harry comparte momentos con su amigo Alessandro Michele, estilista y figura cercana. Su incursión en el cine, su conexión con Italia y su amistad fuera del ámbito laboral demuestran que Styles es una estrella con profundidad y autenticidad.



En definitiva, al celebrar los 30 años de Harry Styles, no solo conmemoramos su carrera musical, sino que admiramos al artista multifacético, al defensor apasionado y al hombre que encuentra paz en la autenticidad. ¡Felices 30, Harry!