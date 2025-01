Marta Ortega cumple 41 años: estas son las 5 prendas rebajadas e inspiradas en sus looks que las más elegantes amarán

Este 10 de enero, Marta Ortega, presidenta de Inditex, celebra su 41º cumpleaños. A lo largo de los años, su estilo ha dejado huella, reflejando su elegancia. Si alguna vez has querido copiar sus looks, ahora es el momento perfecto para descubrir las 5 prendas rebajadas que nos recuerdan a algunos de sus conjuntos más icónicos. ¡Mira!

A sus 41 años, Marta Ortega sigue marcando tendencia con su estilo. Este 10 de enero celebra su cumpleaños y, para celebrarlo, hemos descubierto 5 prendas rebajadas que nos recuerdan a algunos de sus looks más icónicos. Si alguna vez has soñado con tener algo similar en tu armario, no querrás perderte estas piezas. ¡Sigue leyendo!

5 prendas rebajadas que nos recuerdan a los looks más icónicos de Marta Ortega

A continuación, repasamos algunos de los looks más icónicos de la presidenta de Inditex y te dejamos nuestras propuestas rebajadas si quieres copiar su estilo. ¡Toma nota!

1. Un look elegante con un bonito vestido animal print

Uno de los looks que más nos inspiró de Marta Ortega en su día, fue este bonito vestido con estampado animal print que la presidenta de Inditex combinó con un bolso en negro. Nos parece una elección muy elegante y atrevida, perfecta para ocasiones especiales. Por eso, hemos entrado en la web de Zara y hemos fichado un modelo similar con el 42% de descuento y por tan solo 22,99 euros. Ref: 8252/163/051. ¡Te lo mostramos a continuación!

2. Una elección casual llena de estilo

La chaqueta oversize de piel, combinada con los tejanos y las botas tipo Martens, combina un estilo desenfadado y cómodo con elementos elegantes. Nos hemos enamorado de la chaqueta y hemos encontrado este otro modelo rebajado en Zara que crea un efecto parecido y no te puedes perder. Se trata de la cazadora biker oversize efecto piel en color marrón oscuro. Su precio inicial era de 49,95 euros y ahora está rebajada por 35,99 euros. Ref: 3427/706/716, ¡es lo más!

Tampoco hemos podido evitar fijarnos en los jeans que lleva la presidenta de Inditex y que nos han robado el corazón. En Zara hemos encontrado este modelo de jeans carrot fit de tiro alto, que podrían hacer el mismo efecto. ¿Lo mejor? Los tienes por tan solo 17,99 euros (ref. 5862/091/407). ¡Corre a por ellos!

3. Un precioso conjunto de blazer y pantalón blanco para triunfar

Si tienes algún evento a la vista y no sabes qué ponerte, esta opción de Marta Ortega es ideal. Así que, si te ha gustado la idea, debes saber que ahora también encontrarás en las rebajas de Zara un precioso traje en color blanco rebajado. Hablamos de un conjunto formado por: una blazer blanca rebajada a 35,99 euros (ref. 5247/731/064) y un pantalón de traje rebajado por solo 19,99 euros (ref.

3152/513/064). ¡Una ganga!

