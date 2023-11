La foto de Harry Styles rapado que todos quieren ver ¡adios a su melena!

La foto que TODO el internet estaba esperando por fin está aquí: ¡Harry Styles rapado! El cantante inglés compartió en la cuenta de Instagram de su marca de belleza, Pleasing, que le dijo “adiós” a su icónica melena larga.

Pero…no todos sus fans están contentos con su nuevo look.

Mientras que algunos están encantados con esta nueva era del ganador al Grammy y por lo que está por venir de su parte, porque ya saben, “new look, new me”, otros cuantos definitivamente creen que cometió un error al raparse.



En la imagen, Harry Styles aparece sentado y posando seriamente mientras luce un suéter de punto café con un estampado de corazón, pero la gran revelación de la publicación, además del lanzamiento de las fragancias de Pleasing, es que por fin hizo oficial su nuevo corte.

Los rumores de que Harry Styles se había desechado de su cabellera comenzaron a circular el pasado 7 de noviembre, luego de que en redes sociales se difundiera una imagen borrosa del actor rapado, pero en ese momento no estaba claro si se trataba de él o no, y unos días después, fue captado disfrutando del concierto de U2 en Las Vegas con su novia, Taylor Russell.



Desde que Harry Styles se hizo famoso en One Direction, una de las cosas que más lo ha caracterizado, además de su distintivo estilo, es su melena larga y rizada, por lo que este drástico cambio de look resultó bastante inesperado.



En cuanto a las fragancias de Pleasing, Harry Styles anunció el lanzamiento de tres diferentes: “Closeness”, “Bright, Hot” y “Rivulets”. Si quieres la tuya será mejor que la pre ordenes cuanto antes en la página web de la marca.



¿Qué opinas del nuevo look de Harry Styles?