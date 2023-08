Jennifer Aniston cuenta un sorprendente secreto sobre su vida amorosa

En una revelación sincera y valiente, la icónica actriz Jennifer Aniston ha compartido detalles íntimos sobre su complicada vida amorosa en una columna publicada en el Wall Street Journal el martes 22 de agosto de 2023.

Jennifer Aniston confía en su visión de la pareja

La relación más emblemática y ampliamente seguida en la vida de Aniston es, sin duda, la que compartió con Brad Pitt. Iniciando en mayo de 1998, su romance no solo capturó la imaginación del público, sino que también se convirtió en un símbolo de Hollywood. Después de un matrimonio celebrado el 29 de julio de 2000, la pareja se consolidó como un ícono de poder en la industria. Sin embargo, en 2005, la relación llegó a su fin, una separación que fue atribuida en gran medida a Angelina Jolie, quien posteriormente formalizó su relación con Pitt poco después de su divorcio.

A lo largo de los años, Aniston tuvo varias relaciones notables. Salió con el actor Vince Vaughn y más tarde con el músico John Mayer. No fue hasta 2010 que pareció encontrar nuevamente el amor con el actor Justin Theroux. La pareja se casó en 2015, pero lamentablemente, el matrimonio culminó en un divorcio en 2018, añadiendo otra capa de decepción a la vida amorosa de la actriz.



En su revelación, Aniston aborda sus luchas en el ámbito romántico y la fuente de esas dificultades. En parte, atribuye su modelo familiar como una influencia. Comentó: "Al observar mis relaciones familiares, mis padres no me hicieron decir: 'Oh, no puedo esperar para hacer esto'". Para Aniston, la idea de una relación está vinculada con la soledad, admitiendo: "Creo que siempre fue un poco difícil para mí en las relaciones, porque siempre me sentí un poco sola".



La actriz también compartió su lucha personal para equilibrar la vida en pareja con su necesidad de independencia. Explicó: "No me gustaba la idea de sacrificar quiénes éramos o lo que necesitábamos, así que realmente no sabía cómo hacerlo". Ante este dilema, llegó a la conclusión de que, en muchos casos, era más sencillo optar por la soltería y vivir su vida de la manera que considerara más adecuada.



La valiente revelación de Jennifer Aniston en las columnas del Wall Street Journal proporciona una visión única y honesta de las luchas internas y los desafíos que enfrentan incluso las personalidades más influyentes y exitosas en sus vidas amorosas. Su historia es un recordatorio de que las relaciones son complejas y pueden estar influenciadas por diversas experiencias personales y emocionales.