Letizia sorprende en Burela con una blusa boho de rayas azul y blanca: ideal para ir fresquita sin enseñar brazos

Letizia se ha dejado ver en su visita al Concello de Burela (Lugo), con un look que no ha pasado desapercibido. Para la ocasión, la reina apostó por un conjunto básico, con una blusa de rayas con mangas abullonadas y un pantalón básico negro de vestir. Es un conjunto ideal para esos días de verano en los que no hace mucho calor y queremos ir elegantes y divinas a los eventos.

Esta mañana a las 12:00 horas, Felipe y Letizia realizaron una visita al Concello de Burela (Lugo). Un pueblo marinero con una fuerte tradición pesquera y una economía centrada en la pesca, por lo que tiene mucho encanto y es un entorno muy especial.



Los Reyes aprovecharon su visita para conocer la realidad de los vecinos, visitar la Cofradía de Pescadores, el muelle viejo, el muelle nuevo y recorrer la nave de trabajo Redeiras -que cuenta con 5.000 trabajadoras mujeres en España-.



Para la ocasión, la reina Letizia optó por un look de esos que nunca fallan cuando se trata de acudir a eventos. Un conjunto básico y elegante a partes iguales. Letizia sorprende con una blusa de rayas y pantalón negro de vestir en la visita a Burela (Lugo) En la siguiente historia publicada por @reina_letizia2020 en Instagram vemos el conjunto completo.



Para la parte de arriba, la reina optó por una blusa boho de rayas azules y blanca, con manga abullonada y que no enseña los brazos. Es una blusa fresquita, que viste y aporta mucha personalidad al look. Además, las rayas podrían interpretarse como un guiño al pueblo marinero.



Para la parte de abajo, Letizia eligió una de las prendas que no falla nunca, un pantalón negro básico de vestir. Es cómodo, elegante y ponible. En cuanto a los zapatos, estamos acostumbrados a ver a Letizia en bajo y en esta ocasión no fue diferente. Optó por unos zapatos negros con hebillas que no podrían ser más ideales. Es uno de los puntos más característicos del look.



Para los complementos, eligió un cinturón negro y un bolso negro a juego. Una vez más, vimos sencillez y buen gusto en el conjunto elegido para la visita de los reyes a Burela. Zara tiene una camiseta con un estampado muy similar por solo 25,95 € Si quieres clonar el look de Letizia, necesitas: Una blusa a rayas blancas y azules

Un pantalón negro de vestir

Un cinturón negro

Un bolso negro

Un bolso negro

Unos zapatos negros Son prendas y complementos básicos que no tendrás problemas para conseguir y que es probable que tengas en tu armario.

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes? Sin embargo, la guinda del pastel se la lleva la blusa boho, que es ideal.



Aunque no hemos encontrado una blusa exactamente igual, Zara tiene una camiseta con un estampado a rayas blancas y azules que nos recuerda un montón.



Además, su precio es de 25,95 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para clonar el look.