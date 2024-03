Karol G conquista Billboard como Mujer del Año: "Dejé de esconder mis 'defectos' y abracé mi poder femenino"

¡Histórico! La colombiana Karol G ha hecho trizas el techo de cristal al convertirse en la primera latina en recibir el premio Mujer del Año de Billboard.

Un galardón que, en años anteriores, ha recaído en figuras legendarias como Madonna, Beyoncé o Taylor Swift. La noche del 6 de marzo, el YouTube Theatre de Los Ángeles se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el talento y la valentía de esta artista que, con su música y su mensaje, está empoderando a millones de mujeres en todo el mundo.



Con 33 años recién cumplidos, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G o como 'La Bichota', ha demostrado que los sueños no tienen género.



Karol G recogió su premio con una profunda emoción. Sus palabras, pronunciadas íntegramente en español, resonaron con fuerza en el corazón del público:



"Durante mucho tiempo me sentí decepcionada por ser mujer. Me encontré con tantos rechazos y oportunidades perdidas que me pregunté por qué no había nacido hombre para explotar mi pasión por la música. Se suponía que por ser mujer no podía lograrlo, y durante mucho tiempo me lo creí".



Después de su premiación cerró con una actuación vibrante y rodeada de 13 mujeres que la acompañaron en el escenario.

Karol G no solo ha conquistado las listas de éxitos, sino que también se ha convertido en un referente para millones de mujeres. En su discurso, compartió las tres claves que la han guiado en su camino:



1. Aceptarse a sí misma: "Paré de intentar ser perfecta para todos. Me acepté como persona, con mis defectos y mis virtudes."

2. Ignorar los comentarios negativos: "Dejé de buscarle justificación a los logros y a los éxitos de una mujer. Uno no tiene que demostrar nada a nadie cuando sabe lo que se ha matado para conseguirlo."

3. Respetarse a sí misma: "Entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganar: era el respeto a mí misma."



Un mensaje para todas las mujeres: "Así como yo lo hice, todas ustedes, todas ustedes, lo pueden hacer con seguridad. Nunca, nunca, nunca le den a otra persona la autoridad para que pueda decir sobre sus propias decisiones. A usted nadie le puede poner un valor ni como persona, ni como mujer ni como profesional."

"This might be the most significant recognition of my career." - @karolg accepts the WOMAN OF THE YEAR award at #BBWomenInMusic. 🏆Watch the full show at https://t.co/qimuyznLsQ pic.twitter.com/8TL2KUfUaY — billboard (@billboard) March 8, 2024

La noche del 6 de marzo no solo brilló la Bichota. Otras artistas también recibieron reconocimientos:

Kylie Minogue: Icono Global

Icono Global Victoria Monét: Estrella Emergente

Estrella Emergente Young Miko: Impacto

Impacto NewJeans: Mejor Grupo del Año

Mejor Grupo del Año Luísa Sonza, Annalisa y Sarah Geronimo: Iconos Globales



La velada concluyó con un mensaje de unidad y sororidad. Karol G, con su discurso inspirador, nos recuerda que juntas somos más fuertes y que, al apoyarnos mutuamente, podemos romper cualquier barrera y alcanzar nuestros sueños.