Las artistas han anunciado su nuevo trabajo en conjunto por redes sociales, a estrenarse en el presente mes.

El trabajo en conjunto llamado Dance Alone será lanzado por las dos estrellas australianas del pop, Sia y Kylie Minogue, el próximo miércoles 7 de febrero. Se espera que las redes sociales se inunden con contenido de esta colaboración entre las dos renombradas artistas.



A pesar de que aún faltan unos días para la presentación completa del tema, Kylie Minogue ofreció a sus seguidores un adelanto de Dance Alone. La cantante, antes de iniciar su último espectáculo en el Voltaire del complejo The Venetian, reprodujo la canción en su totalidad en medio de su residencia en Las Vegas.

Por su parte, Sia compartió en su perfil de Instagram un video de ambas bailando en el estudio, destacando el buen ambiente entre ellas. Además, alentó a sus seguidores a levantarse y mover sus pies, ofreciendo la opción de ahorrar previamente a través del enlace en la biografía - Team Sia.



"Sia contactó a Kylie para colaborar en Dance Alone, una canción de estilo dance con un sonido que se asemeja a un himno". Además, señalaban que "son buenas amigas y sus voces encajan perfectamente", anticipó The Sun en una nota hace unos días.

Parte del próximo disco de Sia fue revelado hace unos meses

Aunque la fecha exacta para la audición del próximo álbum de Sia aún es desconocida, se tiene la certeza de que se lanzará en la próxima primavera y llevará el título de Reasonable Woman.



No obstante, el pasado 13 de septiembre, la cantante australiana lanzó el sencillo que adelanta dicho álbum, titulado Gimme Love, ocho años después de la publicación de su último disco, This Is Acting. La canción adopta la forma de una balada y presenta una letra en la que Sia se comunica directamente con su pareja, demostrándole su amor y solicitándole que baile y cante a su lado. La artista acompañó el tema con un videoclip en el que se rodea de un numeroso grupo vestido de blanco, y como es habitual, cubre su rostro con una gran peluca blanca.

Kylie Minogue y su nueva residencia

Siguiendo el ejemplo de artistas como Bruno Mars, Adele o Céline Dion, Kylie Minogue ha revelado recientemente su nueva residencia en Las Vegas. La intérprete australiana comenzó su serie de conciertos en el recién inaugurado escenario Voltaire del complejo The Venetian en noviembre pasado, y este mes de enero concluyó exitosamente su participación.



La estrella manifestó: "Tengo la experiencia y siento que me he ganado el derecho para disfrutar realmente de estar allí".