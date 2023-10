Los ganadores fueron reconocidos por su labor en creaciones de 10 categorías distintas.

El excelentísimo embajador de Italia ante el Reino Unido de España y el Principado de Andorra, Giuseppe Buccino Grimaldi, y el personal de la Embajada de Italia, han sido anfitriones de la celebración llevada a cabo este martes 10 de octubre en conmemoración a los premios Forbes Best Content Creators 2023. Mediante este evento, Forbes busca dar reconocimiento a la labor de los creadores de contenido en 10 diferentes categorías.



Las 10 personas galardonadas son seleccionadas dentro de la lista anual Best Content Creators powered by Bulldog, la cual recopila y celebra a los creadores que han logrado hacer un auténtico negocio gracias al contenido de sus redes sociales. Los premiados de la edición 2023 son los siguientes:

Best Content Creator 2023

LOLA MORENO

Streamer

TIKTOK / 11,1M

@lolalolita



Se podría considerar la reina del TikTok, pues es capaz de convertir en oro lo que toca. Tuvo sus inicios con musicaly.ly y ha aumentado su comunidad desde entonces. Es una referente indiscutible para los jóvenes e incluso ha estrenado un documental en Amazon Prime, promocionando nuevas marcas provenientes de su agencia de representación.



Best Fashion Content Creator

GALA GONZÁLEZ

Fashion

INSTAGRAM / 1,7M

@galagonzalez



En nombrada cada que se habla de moda en España, bloguera gallega, diseñadora icónica, es pionera en moda por 15 años, además de ser una DJ de reconocimiento internacional desde el 2010. Ha desfilado para Michael Kors en la semana de la moda de Nueva York. Su éxito como emprendedora y creadora de contenido fue en el 2022, con prestigiosas colaboraciones de marcas como Adolfo Domínguez y su línea de joyas para Tous.



Best Entrepreneur Content Creator

JESSICA GOICOCHEA

Lifestyle

INSTAGRAM / 1,8M

@goicoechea



La destacada empresaria y modelo española es reconocida por su influencia en la moda y su único estilo. Cuenta con su propia marca de ropa GIO, que ella misma fundo, y su éxito es en conjunto a su espíritu emprendedor, inspirando a seguidores de todo el mundo por medio de su legado en la moda.



Best Lifestyle Content Creator

VIOLETA MANGRIÑAN

Lifestyle



INSTAGRAM / 2,3M

@violeta



Es una exitosa influencer española que trascendió del plató televisivo Mujeres, Hombres y Viceversa a las redes sociales, donde encontró su verdadera pasión. Su contenido es motivador y diverso, cubriendo desde la moda hasta su vida en familia, inspirando a sus seguidores a tener las mismas pasiones, superar desafíos y reinventarse. Su historia es un ejemplo de crecimiento personal y perseverancia.



Best Motivational Photo and Video Content Creator

ÁNGELA MARMOL

Creative

TIKTOK / 6,8M

@amarmolmc



Tiene la numerosa comunidad de casi 7 millones de seguidores en Instagram y TikTok, llegando a ser famosa en el 2014 por medio de su contenido variado y creativo que incluía moda, desafíos y bailes. Debido a sus propias experiencias, es una defensora en contra del acoso escolar y siempre ha demostrado las formas en que las redes llegan a tener un impacto positivo, por medio de la inspiración que transmite a los jóvenes con su valentía y autenticidad.



Best Sustainability Content Creator

CARLOTA BRUNA

Sustainability

INSTAGRAM / 200K

@carlotabruna



Esta influencer es activista catalana y arrasa en redes sociales con una conexión con el mar y la natu-realeza, defiende los derechos de los animales y el medio ambiente. Es especialista en nutrición y dietética, ha trabajado con National Georgraphic, ha escrito los libros Somos la última generación para salvar el planeta y Camino a un mundo vegano.



Best Beauty Content Creator

CAMILA REDONDO (NOBODY IS UGLY)

Beauty

TIKTOK / 5,2M

@nobodisugly



Es conocida en redes por su distinguido nombre @nobodyisugly. Evoluciono de su carrera en diseño gráfico e ilustración a ser una exitosa artista de maquillaje, convirtiéndose en un referente de belleza con sus consejos, empoderamiento y teorías del color. La calidad de su contenido es gracias a su dedicación.



Best Travel Content Creator

RUBÉN DÍEZ

Travel

YOUTUBE / 4,83M

@LethalCrysis



Es un adicto a la magia que se vive al conocer un nuevo país, sus problemas, cultura y dificultades. Su objetivo es mostrar la realidad, que es a menudo cruda, de lo que encuentra por el mundo, cruzando el Ártico o conviviendo entre las tribus de África más peligrosas.



Best Podcast Content Creator

HENAR ÁLVAREZ

Streamer

INSTAGRAM / 584k

@henarconh_



Sin nunca olvidarse del humor, está acostumbrada a sembrar el caos, que junto a Manuel Burque y Quique Peinado presenta en el podcast Buenísimo bien. También colabora en distintos formatos de podcast como Estirando el chicle. No tiene pelos en la lengua y es muy cómica, habla con claridad de sistemas opresores de las mujeres o sexo, sin preocuparse de la reacción de la audiencia.



Best Content Creators Marketing Agency

Human To Human (H2H)



Esta agencia es la número uno de influencer marketing es España, trabajando desde el 2017 con cientos de marcas en diversos sectores para obtener ganancias en sus campanas con influencers, combinando la capacidad creativa y el enfoque analítico sin límites.