Mercadona agotará la colonia que parece de marca y huele a limpio: fresquita e ideal para el día a día por 8 euros

¿Buscas una fragancia que te acompañe en tu día a día sin gastar una fortuna? Parece que Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con su última colonia que promete conquistar a todos. ¡Por solo 8 euros, esta joya se está convirtiendo en un imprescindible, agotándose en tiempo récord! ¿El secreto? Huele a limpio, es fresquita y tiene un aroma que no tiene nada que envidiar a las marcas de lujo. ¿Te animas a probarla antes de que se agote en las estanterías?

El cuidado personal es mucho más que una rutina; es un acto que nos permite empezar cada día con confianza y bienestar. Entre los elementos clave de esta rutina, la elección de una buena colonia juega un papel muy importante. No solo es un toque final que nos hace sentir de alguna forma más seguras, sino que también puede decir mucho de nuestra personalidad. Hoy te traemos la fragancia que está arrasando en ventas en Mercadona y que no puedes dejar escapar. ¡Mira, mira!

La colonia que arrasa en ventas en Mercadona por solo 8 euros

Eau de Parfum para mujer 'Como Tú' de The Rose vuelve a las tiendas de Mercadona con una versión mejorada. De hecho, la cadena valenciana comentaba que todas las fragancias de esta colección dejarían de ser Eau de Toilette y, por el contrario, pasarían a ser Eau de Parfum.



En el caso de The Rose, ya era inicialmente un perfume y ahora su fragancia se ha intensificado un poco más, sin dejar de mantener su esencia característica a rosas, pero con un toque más fresco y duradero. Esta colonia de Mercadona, ahora en su versión mejorada, continúa estando en boca de todos, destacando por ser duradera con un aroma equilibrado entre lo floral y lo afrutado.



Con notas iniciales de pomelo que le brindan frescura sin ser excesivamente cítricas, The Rose evoluciona hacia unas notas claramente dominadas por la rosa y culmina con un toque almizclado, creando un perfume equilibrado y agradable.¿Lo mejor? Este perfume, presentado en un frasco sencillo se vende en formato de 100 ml por tan solo 8 euros. ¿A qué esperas para comprar el tuyo?