10 razones comunes (y evitables) por las que él no te llama después de la primera cita

Te ha pasado que después de una primera cita perfecta... ¿Nunca llega la segunda? Si alguna vez te has quedado esperando ese mensaje o llamada para volver a ver a alguien, es posible que ciertos detalles de la primera cita hayan jugado en tu contra sin darte cuenta. ¡No te preocupes! Aquí te contamos los 10 errores más comunes que pueden sabotear tus posibilidades de una segunda cita. ¡Mira!

Toma nota de las 10 actitudes que deberías evitar en tu primera cita

1.Tener una mente cerrada. Cuando conoces a alguien nuevo debes mantener una actitud abierta y dispuesta a escuchar sus opiniones y pensamientos. Mostrar interés por la conversación en vez de intentar contradecirle te hará ver más interesada en vez de mostrar una actitud arrogante y controladora que pueda molestarle.

2. Acaparar la conversación. Hablar de ti para que te conozca está bien, pero no monopolices la cita. Dale tiempo a expresarse y muéstrale que también sabes escuchar.

3. No le aburras. La situación opuesta a tratar de hablar todo el rato es no decir nada. No puedes dejar que él cargue con todo el peso de la conversación, así que trata de ponerte al día con las noticias de actualidad para poder mantener una charla sobre algo más profundo que lo que ocurre en tus redes sociales.

4. No preguntes demasiado. Trata de mantener una conversación agradable, no le sometas al tercer grado. Las preguntas sobre su ex, por qué rompió con su última novia o cuánto dinero gana no son temática adecuada para un primer encuentro.

5. No hables de tu ex. Igual que no es correcto preguntarle sobre su expareja, tampoco lo es que tú hables sobre ello. Preocuparse tanto por una relación anterior puede dar a entender que todavía no lo has superado y vives en el pasado.

6. No seas ansiosa. Puedes piropear a tu cita, pero no te excedas en comentarios relativos a su físico. Evita pedirle su teléfono rápidamente, su cuenta de Facebook o hablar de una segunda cita antes de tiempo. Del mismo modo evita mostrarte insegura o excesivamente nerviosa: tocar o retorcer el pelo, reír a carcajadas o alardear de ti misma son comportamientos fuera de lugar si realmente deseas volver a verle.

7. Evita tener las expectativas muy altas. Si vas a tu cita ya pensando en la segunda puede que no te salga bien. Los hombres adoran el juego que supone la conquista y mostrarte como una mujer necesitada y ansiosa por una relación hará saltar todas las alarmas.

8. El tiempo justo. La velada debe tener la duración exacta para que se quede con ganas de más. Tratar de alargar la cita con cócteles o visitas a varios bares no te hará ningún bien. Cuando llegue el momento despídete con un beso que le deje ansioso por volverte a ver y por supuesto, no le invites a subir a tu piso.

9. Bebida justa. Beber demasiado puede hacer que te vayas de la lengua o que pierdas el pudor y digas o hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Si no crees que puedas controlarte, evita beber directamente para no caer en este error.

10. Intimar demasiado pronto. Como dijimos antes, invitarle a tu casa o ir a la suya en la primera cita no es una buena idea. Llevarle a la cama pronto puede darle una imagen equivocada de tu personalidad.