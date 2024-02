Expertos en terapia familiar y matrimonial mencionan que existen maneras de enfrentar la disminución del deseo sexual, así como el dolor durante las relaciones íntimas y la ausencia de placer.

No te sorprendas si no te sientes muy sexy. Han pasado casi cuatro años desde que el mundo quedó paralizado por la pandemia de COVID-19, y de acuerdo con ciertos estudios, este evento nos dejó también estragos en el tema de la sexualidad.



Según un metanálisis publicado en la revista BMC Public Health en enero de 2022, la función sexual en hombres y mujeres, abarcando aspectos como el deseo, la excitación y el placer, experimentó una disminución significativa después del inicio de la pandemia de COVID-19. Además, las mujeres expresaron conflictos relacionados con el deseo en mayor medida que los hombres.

"Definitivamente es una tendencia que ha continuado", expresó Vanessa Marin, terapeuta matrimonial y familiar autorizada con sede en Santa Bárbara, California, quien ha estado escuchando sobre esto desde los primeros meses de la pandemia. "Hay maneras de salir de la rutina si tú y tu pareja se encuentran en alguna", según comentó con relación a las rutinas monótonas.



Como coautora de Sex Talks: Las cinco conversaciones que transformarán tu vida amorosa, Marin añadió: "Estar en una relación es realmente como trabajar juntos como equipo para descubrir: 'Oye, ¿qué es lo que ambos queremos y cómo trabajamos juntos para conseguirlo?"

¿Cómo el sexo se ve afectado por el estrés?

Algunas personas se podrían preguntar de qué manera la pandemia causada por el COVID-19 puede representar un problema para el deseo sexual. De acuerdo con el investigador del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, Dr. Justin Lehmiller, esto se debe al estrés. El experto, quien es además presentador del Sex and Psychology Podcast, comentó: "Tiene sentido que la gente haya experimentado muchas dificultades durante este tiempo, ya que hubo perturbaciones significativas en la vida que no necesariamente desaparecieron cuando el mundo se reabrió".



Cuando están bajo estrés, encontrar espacio para el sexo resulta complicado para el cuerpo de las personas, según comentó Marin. Afirmó que si alguien está bajo esta situación, su organismo cierra cualquier vía hacia la excitación y el deseo, y esto pasa para la gran mayoría de las personas. La transición a un mundo de COVID-19 sin cuidado infantil, trabajando desde casa y con menos salidas sociales, significó un mayor estrés para muchas personas, especialmente para las mujeres, además de las preocupaciones sobre el estado del mundo y la salud de su familia.

Marin comentó que la pandemia destacó de manera significativa las cuestiones de la carga y el trabajo mental como nunca antes. La carga mental hace referencia a las responsabilidades que implican planificación, preparación y seguimiento para mantener un hogar. Añadió que tiene sentido que las mujeres que, al trabajar desde casa, asumieron una mayor proporción del trabajo doméstico, empezaran a sentir que la intimidad con su pareja se sumaba a la lista de tareas pendientes.



Deborah Fox, terapeuta sexual autorizada y trabajadora social clínica con sede en Washington, señaló que, aunque la situación volvió a algo más cercano a la normalidad después de levantarse el confinamiento, es posible que la gente se haya acostumbrado a cómo eran las cosas. Esto implica que muchas personas probablemente no han hallado maneras de revitalizar sus relaciones.

Excitación receptiva y excitación espontánea

Fox comenta que ese sentimiento al comienzo de una relación, cuando el deseo arde constantemente, es realmente una rareza en el ámbito de la sexualidad. Además, señala que está bien cambiar tu enfoque a medida que la relación avanza. Añadió que muchas personas, especialmente las mujeres, suelen experimentar lo que se conoce como excitación receptiva en lugar de excitación espontánea.



Fox explicó que, mientras que alguien que se excita espontáneamente puede mostrar interés en el sexo en diversas circunstancias, las personas que responden más a su deseo necesitan un contexto menos estresante y un contacto con su pareja que inicie su excitación. Como ejemplo, sugirió comenzar los juegos previos desde el miércoles, si se desea tener relaciones sexuales el sábado. La terapeuta asegura que estos juegos no tienen que ser necesariamente explícitos. Podrían incluir pasar tiempo viendo tu programa favorito con tu pareja, tener una cita divertida o incluso tomar un baño caliente.

No debería haber presión para llegar allí, y es importante destacar que eso no significa que ese sea el momento en que tendrás relaciones sexuales, indicó. Fox sugiere abrazarse, besarse o tomarse de la mano en el momento ideal, y mantenerse abierto a donde pueda llegar. Además, enfatiza en no olvidar divertirse en el proceso. Añadió que es necesario ese tipo de ritmo regular de actividad, ya que, de lo contrario, la deriva se hace cargo, y resulta incómodo volver a ella si ya te estás alejando de la pandemia. Reservar un tiempo en el que tú y tu pareja estén conectados físicamente es la recomendación de Fox para volver a un espacio donde el deseo sea más regular.

Rescatando el deseo perdido

Si quieres recuperar el ritmo, hay muchos pasos que puedes tomar en un tema tan versátil como el deseo sexual. Marin sugirió que, en primer lugar, realices un inventario de tu conexión emocional con tu pareja: ¿te sientes desconectada o resentida? Abordar los problemas físicos podría lograrse trabajando juntos o con la ayuda de un terapeuta en esos elementos de la relación.



Debes de observar a continuación el nivel de calidad de sexo que llevas. Añadió que la gran mayoría de las personas describe su experiencia sexual como aburrida, rutinaria, predecible y afirman no obtener nada de ella. La experta afirmó que, aunque es posible que no sepas con certeza qué podría devolverte algo de chispa, debes comenzar preguntándote y conversando con tu pareja acerca de lo que disfrutas en tu vida sexual. Seguir esa guía puede elevar la calidad de la experiencia.

Iniciar conversaciones sobre el dolor es algo que las mujeres deben hacer, finalmente. Marin afirmó que el 30% de las mujeres experimentaron dolor la última vez que tuvieron relaciones sexuales, una cifra realmente alarmante según la investigación. Por lo tanto, abordar esta situación es otro excelente punto de partida para muchas personas, ya que no tiene sentido desearlo si experimentas dolor durante los actos sexuales. Hablar con un médico o ginecólogo, y posiblemente con un terapeuta sexual, es lo que ella recomienda para abordar cualquier afectación de este tipo.



Por su parte, el Dr. Justin Lehmiller destacó que es crucial no enfrentar las dificultades sexuales mediante la abstinencia. En su investigación, mencionó que "muchas personas optaron por evitar el sexo como respuesta a las dificultades sexuales, ya que a veces es más fácil abstenerse y evitar hablar del tema que mantener esas conversaciones difíciles".

El investigador afirmó que los datos indicaron que los hombres tenían una mayor propensión que las mujeres a buscar ayuda profesional para los problemas sexuales que experimentaban. Además, en conclusión ha mencionado que, desafortunadamente, se han normalizado las dificultades sexuales de las mujeres.



Si eres una de las personas afectadas por este fenómeno, te recomendamos seguir estos consejos de expertos en la materia, para poder así recuperar tu sexualidad a plenitud y disfrutar más de tus experiencias.