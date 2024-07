6 creencias irracionales que te impiden dejar una relación tóxica, según una psicóloga

Las relaciones tóxicas son difíciles de dejar atrás porque hay una serie de creencias que nos mantienen en ellas. Una experta nos revela cuales son.

Podría parecer que cuando tomas conciencia de que estás en una relación tóxica es fácil tomar la decisión de acabar con ella. Pero esto pocas veces es así. En temas amorosos la lógica se impone muy pocas veces, y aunque veamos con claridad que el resultado de mantener viva esa relación nos está causando un perjuicio, suele ser bastante complicado aceptar que hay que poner punto final.



Esto es así, mayormente, porque tenemos una serie de creencias fuertemente arraigadas que nos llevan a creer que, incluso aunque nuestra relación no sea satisfactoria, la opción de acabar con ella nos causará más dolor. La psicóloga María Esclápez ha reunido estas creencias en un post de Instagram, y nos explica porqué resultan irracionales y debemos de eliminarlas. Presta atención porque de que las aceptes o no como ciertas depende en gran medida tu felicidad futura.

Creer que va a cambiar

Las personas pueden cambiar, pero es difícil que lo hagan en el corto plazo. Por lo general si hay comportamientos que han conducido a un deterioro en la relación, estos son el resultado de las experiencias anteriores que esa ha persona ha vivido, y no van a desaparecer de la noche a la mañana.

Creer que todo será como antes

Cualquier relación resulta idílica en sus inicios. Esto es así porque enfocamos nuestra atención en todo lo que nos gusta de la persona que estamos conociendo, pero esto no deja de ser un periodo pasajero. Luego el tiempo comienza a darte una perspectiva más real. No puedes volver a la etapa en la que todo era perfecto porque ahora conoces la realidad, mientras que antes vivías en una fantasía.

Creer que no encontrarás a nadie igual

Cuando nos enamoramos creemos haber descubierto un tesoro oculto. Comparamos a él o a ella con personas que conocimos en el pasado y nos parece que está a un nivel infinitamente superior. Sus virtudes nos resultan deslumbrantes y creemos que es imposible que podamos encontrar a nadie igual en el futuro. Pero esta percepción es resultado de un estado de enamoramiento, no de una realidad.

Creer que ninguna relación te aportará lo que esta

Cuando estás en una relación es porque ésta te aporta una serie de cosas que son importantes para ti. Puede ser cariño, seguridad, compañía, cualquiera de ellas es válida siempre que te haga feliz. Pero que no hayas encontrado eso en relaciones anteriores no implica que no puedas volver a experimentarlo en relaciones futuras. Hay muchas personas ahí fuera capaces de darte lo mismo que tienes e incluso en mayor grado.

Creer que no puedes estar sin pareja

Es un error creer que necesitamos de alguien para completarnos. Tú tienes todo lo que necesitas tener para vivir una vida feliz, el problema es que no seas capaz de verlo y creas que la felicidad viene de la mano de otra persona. Más que felicidad, eso se llama dependencia. Aunque compartida se viva con más intensidad, la felicidad no requiere de una relación de pareja. Conócete mejor y quiérete más, y verás como aprendes a experimentarla con independencia de tu estado sentimental.

Creer que aprenderá de sus errores

Tu deseo de que la relación funcione es tan grande que tu mente tratará de convencerte por todos los medios de que así será. Y una de esas formas es hacerte creer que esa persona un día se dará cuenta de los errores que ha cometido y aprenderá. Pero esto es uno de los subterfugios que tu cerebro utiliza para mantener viva la esperanza en ti. La realidad es que la otra persona vive la situación de una forma muy distinta a como tú la ves, y tal vez nunca llegue a esas conclusiones.