7 formas de cuidar a la persona que amas para tener una relación sana, avaladas por una psicóloga experta

Las relaciones deben cuidarse con mimo para que pasen la prueba del tiempo. Te contamos lo que una psicóloga opina sobre el mejor modo de mantener sana tu relación.

A través de su cuenta de Instagram la psicóloga María Esclápez regala cada día a su más de medio millón de followers auténticas perlas de sabiduría para mejorar sus vidas. En esta ocasión lo ha hecho proporcionando orientación sobre actitudes y comportamientos que ayudan a que las parejas mantengan viva su relación sin que el desgaste del tiempo las deteriore. ¿Quieres saber cuales son?

Gratitud y Aprecio

Seguro que cada día tu pareja hace algo por ti, aunque sea insignificante o no le suponga un gran esfuerzo. Pero la realidad es que lo hace sin tener obligación. María Esclápez recomienda no solo que tomes conciencia de ello, sino que le expreses tu gratitud y le muestres tu aprecio por su acción. No basta solo con pensarlo y quedártelo para ti. La magia está en que le hagas saber tu agradecimiento.

Comunicación y Compromiso

También es importante que le demuestres que existe una comunicación abierta y sincera para que sea lo que sea lo que suceda, sienta que puede compartirlo contigo sin temor a ser censurado. A esto hay que unirle que si le expresas que tu compromiso con él es sólido, se sentirá mucho más unido a ti. Cualquier hombre es feliz sabiendo que su mujer estará ahí no solo en los buenos momentos, sino también en los más difíciles.

Elogiar y Apoyar

Los elogios sinceros y el apoyo cuando duda de sus capacidades reforzarán su vínculo contigo de forma extraordinaria. A los hombres también les gusta escuchar palabras bonitas de boca de su pareja y sentir que te tienen a su lado para animarles cuando se enfrentan a un reto que les causa inquietud. Un hombre que siente el apoyo de su pareja es capaz de superar sus temores y luchar para conseguir las más altas metas.

Mostrar empatía y pedir perdón

Pretender llevar siempre la razón no te ayudará a fortalecer tu relación de pareja, así que trata de mostrar empatía. Piensa que no en todo puede estar de acuerdo contigo y que no te lleva la contraria por fastidiar. Simplemente, puede que vea las cosas bajo otra perspectiva. Tampoco está de más que te tragues el orgullo cuando sepas que hay algo que no has hecho bien y le pidas perdón. No solo no te rebajas, sino que te valorará aún más.

Ayudar y compartir tus sentimientos

Muéstrale que estás dispuesta a colaborar en lo que sea, no dejes toda la carga sobre sus hombros. Saber que te prestas a ayudarle cuando lo necesita le evitará pasar el mal trago de lidiar con su orgullo para pedírtelo. Igualmente, comparte tus sentimientos de forma clara, tanto los positivos como los negativos. Recuerda que los hombres no son tan sutiles y prefieren las cosas claras. Decirle que te sientes mal es mucho mejor que hacerlo adivinar qué te ocurre.

Darle un lugar especial y respetar su espacio

El día en que seas incapaz de acomodar tus planes para compartir con él, la cuesta abajo habrá comenzado irremisiblemente. No se trata de que siempre tengas que ser tú la que los cambia, pero sí de que le demuestres que tiene un lugar especial en tu vida y que por ello estás dispuesta a realizar ciertos sacrificios. A la vez, no te enojes porque él quiera tener tiempo a solas o con sus amistades. En una pareja ambos deben tener un espacio propio, y debes respetarlo.

Fomentar la intimidad y reconocer sus esfuerzos

No dejes que la rutina os prive de momentos íntimos. Y no es solo el sexo. Pasar la tarde abrazados en el sofá viendo una peli también es intimidad, y es importante que le hagas saber lo mucho que disfrutas de compartir con él esas situaciones. Por otra parte, la vida en pareja genera una serie de obligaciones que con el tiempo pueden vivirse como una carga. Si le expresas reconocimiento por los esfuerzos que lleva a cabo harás su vida mucho más llevadera.