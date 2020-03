Regalos y planes originales para el Día del Padre

Regalos diferentes para un día especial

El Día del Padre es una de esas fechas marcadas en el calendario que son especialmente emotivas. El 19 de marzo puede ser un buen día para demostrar lo mucho que quieres a tu padre. Vale, sí. El amor se demuestra cada día y en los pequeños detalles, pero estamos seguras que a él le hará ilusión celebrar este día. Al final, lo mejor de esta fecha es reunirse en familia y comer juntos, una tradición que nunca pasa de moda... Y ya de paso, si algún regalito le cae a tu padre, ¡mejor que mejor! ¿Recuerdas las manualidades que hacías en el cole y que con tanta emoción se las regalabas? Bueno, ahora que ya eres un poco más mayor, quizá puedas "estirarte" algo más y comprarle algún detallito, ¿no?

Sí, se acerca el 19 de marzo y, de nuevo, nos pilla sin ideas para hacer un buen regalo a nuestro padre y, sobre todo, algo que sea original y con lo que sorprender. Normalmente, regalarle algo a nuestro padre puede ser complicado, aunque si te paras a pesar 5 minutos seguro que encuentras alguna buena idea con la que hacer que el Día del Padre sea especial. Si por más vueltas que le das no sabes cómo acertar, te traemos una lista de ideas de regalo para cada tipo de padre con las que seguro acertarás, ¿Cuál encaja más con el tuyo?



Si estás cansada (o si tu padre lo está) de corbatas, perfumes y calcetines, ya es hora de cambiar el chip. ¡Vamos a echarte una mano! Para eso hemos preparado un listado de regalos originales y muy variados para el Día del Padre. Aventureros, deportistas, clásicos... ¿qué perfil te encaja más? Si investigamos un poco sus gustos, encontraremos el regalo perfecto.

¡Seguro que descubres algo que se adapte a su personalidad! Escoge alguno o varios de nuestra lista de regalos originales para el Día del Padre. Como verás, hemos preparado un shopping de lo más completo. ¿Con cuál te quedas?

Nuestra primera apuesta es una bandeja de productos gourmet, para papás disfrutones a los que le guste comer. Si tu padre es un amante del sabor, un buen vino, un buen queso o una selección de productos de calidad de alguna región de España (Asturias, País Vasco...) puede ser un gran regalo. También puedes regalar una experiencia gastronómica y llevarle a cenar o comer a un buen restaurante.

También te damos opciones de regalos personalizados, para que el rey de la casa se sienta súper especial en este día: una taza, camiseta o un llavero hecho específicamente para tu padre en este día tan especial.

¿Tu padre es un amante de la cerveza? También tenemos un regalo perfecto para él y para que paséis un rato inolvidable preparando vuestra propia cerveza casera. Un kit de cervezas artesanales también puede ser un regalo inolvidable, para que hagáis un buen brindis y celebréis el Día del Padre como mejor se hace, ¡juntos!

Si estás buscando algo más tradicional, pero con ese toque original para que tu padre no lo olvide, te traemos divertidos calcetines con los que sacar una sonrisa al rey de la casa.

Otro de los regalos más tradicionales para papá son los gemelos para sus camisas, nos han encantado estos gemelos con el logo de Batman para amantes de DC Comics.

¿Tenéis un bebé o estáis esperando uno? Hazte con un body personalizado y una camiseta a juego para que para que el padre y el peque vayan súper conjuntados con un divertido outfit, ¡nos encantan!

Si no has encontrado ninguna buena idea dentro de esta pequeña selección, no te pierdas esta galería de fotos donde podrás encontrar un buen regalo para cada tipo de padre. Y si no sabes qué regalar, siempre puedes optar por una cartera de cuero o un buen álbum de fotos, regalos muy socorridos que seguro que le gustarán. De todas formas, recuerda que el mejor regalo siempre es el tiempo, así que este 19 de marzo es la ocasión perfecta para pasar tiempo con tu padre, en familia, ya sea haciendo su deporte preferido, viendo una película juntos, cenando en vuestro restaurante favorito o haciendo una escapada en familia a algún lugar especial.

Otra opción que seguro le encantará es alguna manualidad, aunque ya hayas crecido, los regalos manuales siempre hacen especial ilusión, así que lánzate a la piscina y atrévete con un álbum de fotos manual, un marco con vuestra foto preferida o un llavero personalizado hecho con tus propias manos, ¡acierto asegurado! Si tienes peques en casa, esta opción también es perfecta para que desarrollen toda su creatividad, a la vez que preparan un regalo muy especial para papi, dale vueltas a esa imaginación y haz que tus niños creen un detalle inolvidable.

Puede interesarte...

> Top 5 de regalos originales para hacer a tu padre

> Día del Padre: 10 ideas de regalo para 1 papá genial

> Vuelta al cole: guía de supervivencia para padres e hijos