9 frases clave que un hombre dice cuando le gustas, pero no tiene la confianza para dar el paso

A los hombres nos cuesta descifrar las señales de algunas mujeres. Por eso, cuando no estamos seguros de si la atracción es mutua, también mandamos las nuestras. Descubre 9 frases que indican que él tiene interés en ti, aunque no haya movido ficha todavía.

A las mujeres les encanta un hombre con confianza, capaz de asumir riesgos. Pero ni todos los hombres son así, ni tampoco nos apetece nada que nos rechacen. Así que antes de lanzarnos a la piscina, también queremos saber que hay agua.



De ahí que cuando una chica nos gusta pero no tenemos claro que sea mutuo, o simplemente estamos tratando de avanzar pero sin ir demasiado rápido, usamos ciertas frases que nos sirven para tantear el terreno y saber si tenemos luz verde. ¿Tienes curiosidad por saber qué tipo de frases son?

Muestras de interés

No todas las relaciones comienzan en un entorno propicio para demostrar atracción. Tal vez has empezado a hablar con un compañero de trabajo y vuestras conversaciones están centradas en ese tema. Si él quiere llevar la conversación a otro nivel, comenzará por hacerte saber que está interesado en ti. Frases como " ¿Qué piensas de...?" o “ Me di cuenta de que te gustaba… ” añadiendo cualquier tema al que hayáis hecho referencia anteriormente en una conversación son una manera sutil de expresar que te presta atención.



Otras frases como “¿Vienes aquí a menudo?” no son ya tan sutiles, y tratan de obtener información sobre cómo puede provocar un encuentro fuera de vuestro entorno habitual. Y si te dice algo así como “ Es muy fácil hablar contigo ”, no tengas dudas. Está pensándose lanzarte la caña. Pero antes quiere explorar tu reacción para saber si morderás o no el anzuelo.

Subiendo un nivel antes de lanzarse

Si con estas primeras muestras de interés no te ha notado incómoda y tus reacciones son prometedoras, es posible que todavía quiera asegurarse. Ten en cuenta que a los hombres se nos hace muy complicado entender la psicología femenina, así que no nos culpes por tratar de evitarnos un chasco.



Lo habitual entonces es que estos comentarios de interés hacia ti suban de grado, haciendo que la relación gane en familiaridad. Lo cual es una manera de explorar nuestras opciones sin delatarnos por completo, y nos permite una retirada honrosa en caso de que veamos que esa cercanía te incomoda.



Por ejemplo, frases como "¿Ya comiste?" no solo denotan interés, sino que dejan la puerta abierta a una invitación dependiendo de tu respuesta. O si te dice “Me gustaría saber más sobre…” mencionando algún tema sobre el que has hablado, te está diciendo que le interesan tus ideas, no solo tu físico.



Cuando las frases son del tipo “Realmente disfruto pasando tiempo contigo” “Siempre estás ahí cuando te necesito” o “Estaba pensando en ti” debes interpretar que ya se encuentra preparado para dar el paso. Y que lo hará muy pronto, a no ser que le des una muestra clara de que no es lo que deseas.