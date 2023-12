Citas 'for the plot': la nueva tendencia para solteras que buscan historias

Hay una nueva forma de encarar las citas donde incluso si todo sale mal, resulta un éxito. Te contamos lo que son las citas "For the plot"

El mundo de las citas registra también nuevas tendencias. Y una de las que está en alza últimamente son las llamadas Citas “for the plot”. Una forma curiosa de abordar estos encuentros que, a decir verdad, tiene muchas más ventajas que inconvenientes.



Porque, si te pones a pensarlo, en muchas ocasiones quedar con alguien se convierte en fuente de ansiedad. Ponemos tanto esfuerzo por agradar a la otra persona que estamos todo el tiempo con la preocupación de no lograrlo. Pero esto no ocurre con las citas “for the plot”, porque en este tipo de citas no es tan importante el resultado final como la experiencia que vayas a vivir.

Lo importante es la historia

Pero, ¿qué son exactamente las citas “for the plot”? Pues básicamente consiste en quedar con alguien no con la intención de que pueda ser el inicio de una relación, sino más bien que puedas tener algo interesante de contar. La historia con la que puedas marcharte de esa cita, sea buena o mala, es lo importante.



Con este planteamiento incluso una cita desastrosa puede ser un éxito, porque cuanto más bizarra sea la historia que puedas contar, más resultado habrás obtenido de ella. ¿Que el chico te tira el vino encima de tu vestido recién estrenado? Con otro mindset se te habrían llevado los demonios, pero si acudes a tu cita con la mentalidad “for the plot”, la anécdota dará mucho juego.



Esto no necesariamente quiere decir que tengas que buscar citas con alguien que no te guste solo por poder contar una historia después. Las citas son para lo que son, y los finales felices le gustan a todo el mundo. Pero sin duda esta forma de afrontar las citas te quita mucha tensión, porque si las cosas no van como esperabas, al menos tendrás algo para contar a las amigas o en tus redes sociales.

Protagonista de tu propia película

En Tiktok ya abundan los vídeos con el hashtag #fortheplot. Y es que mucha gente ha encontrado en este tipo de citas un modo creativo de tener historias que contar. Algo así como vivir tu vida como si fueras la protagonista de una película, que tiene que mantener entretenida a la audiencia, para lo cual se enfoca en vivir experiencias, sea cual sea el resultado de estas.



Así que ya sabes. La próxima vez que quedes con alguien para una cita cambia el chip y no te lo plantees como algo que tiene que salir necesariamente bien. Si el resultado es bueno y hay química, genial, seguro que habrá una segunda y una tercera cita. Pero si resulta catastrófica siempre puedes volver a casa con una sonrisa y pensar que todo ha sido #fortheplot