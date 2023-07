“Goblintimacy” es una tendencia basada en el término “Goblin mode”. Se trata una forma de afrontar las citas que tiene mucho de positivo. Te contamos en qué consiste.

Tras la pandemia se popularizó el término “Goblin mode” , que no es más que un modo de expresar la desidia o la ausencia de esfuerzo por tratar de conseguir algo. Y aunque puede parecer que es un término con connotaciones negativas, de él ha surgido lo que se conoce como “Goblintimacy”, una forma de afrontar las citas que tiene mucho de positivo. Te contamos en qué consiste.



Una cita se ha entendido tradicionalmente como un encuentro entre dos personas que se atraen y que, en consecuencia, pondrán todo de su parte para gustarse el uno al otro. Pero esta manera de actuar ya no se lleva entre la Generación Z, que tiene una visión mucho más sana de las relaciones interpersonales, y que aboga principalmente por la naturalidad. Incluso si la consecuencia es que terminas por no gustar a tu cita.

El triunfo de la autenticidad

¿Quiere esto decir que la “Goblintimacy” consiste en no hacer ni siquiera un mínimo esfuerzo por gustar a la otra persona? No exactamente, más bien lo que propugna es ser tú misma sin filtros, y sin tratar de impresionar a nadie. A fin de cuentas, el tiempo termina por desmontar cualquier personaje, así que, tiene todo el sentido ahorrarse esa etapa y mostrarse como cada una es desde el primer momento.



Hace falta una buena dosis de valor para despojarse de cualquier escudo con el que habitualmente tapamos nuestras imperfecciones, pero si los dos lo hacen, las posibilidades de que surja algo real entre ambos son mucho mayores. La clave está en pensar en tí misma como la prioridad, y no en agradar a quien tengas enfrente.

“Goblintimacy” incluye tu apariencia física

Esta tendencia apuesta por aceptar lo imperfecto en tu potencial pareja como parte de esa filosofía de sinceridad. Y por lo tanto, cuanto menos artificio haya en la forma en la que te presentas a esa otra persona, más te ajustas a esa idea. No es que no tengas que arreglarte o que esto implique aparecer descuidada, pero el no llevar maquillaje o ir vestida de manera informal ya no es nada que sea extraño.



En otras palabras, según esta manera de afrontar las citas ya no son un test en el que uno y otro han de tratar de ofrecer su mejor versión, sino simplemente una experiencia que les ofrece la posibilidad de conocerse verdaderamente y explorar si hay los suficientes puntos de conexión como para que merezca la pena ahondar más. ¿Qué muchas veces saldrá mal? Seguro. Pero al menos tendrás algo interesante o divertido que contar en la próxima cita. Y lo más importante, no perderás el tiempo con alguien que no lo merece.