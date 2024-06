9 cosas imprescindibles que puedes aprender de la soltería, según una experta

Estar soltera es también maravilloso, no temas de dar el paso si no estás con la persona adecuada

Noemí Seva es trabajadora social especializada en violencia de género. También está formada como coach, terapeuta transpersonal y con formación en trauma y apego por el Insitut Gestalt. A través de su Instagram ha compartido valiosos consejos para las mujeres que se encuentran solteras, para que disfruten de sí mismas y aprendan a quererse y querer a los demás de una manera sana.

Toma nota de sus palabras:

1. “Cuando le gustas a alguien y tiene interés, lo sabes y lo sientes”. Según Noemí, “si lo tienes que estar justificando y lo sientes lejos, seguramente no está para ti como tú necesitas.”

2. “De todas las personas vas a llevarte algo, pero no todas vienen para quedarse”. Es importante “aceptar que llega un momento donde con esa persona ya no más y seguir intentándolo es lo que más duele”, así que déjale marchar y no alargues un final que solo te va a hacer sufrir más.

3. “Por mucha conexión y atracción que sientas, hay personas con las que no vas a poder construir una relación”. Y es que, “ hace falta mucho más que conexión y aunque duele, no es personal. No te machaques pensando que has hecho o no has hecho, no tiene que ver contigo”. No había nada que cambiar, simplemente no encajáis como pareja y no pasa nada, no hay que cambiar, porque como eres, ya eres perfecta.

4. “Sé fiel y coherente con lo que tú quieres”, y a la hora de buscar o encontrar pareja “observa si coincide con lo que la otra persona quiere. Lo que tú quieres no es demasiado. No te quedes esperando a que el otro cambie para entones estar bien, no va a pasar”. Debemos empezar a asumir que las personas no cambian, no pasa nada, cada uno somos de una manear y solo hay que entender que no estamos ante la persona indicada.

5. “Ten curiosidad por conocer de verdad cómo es esa persona contigo”. También debes observar cómo es “con sus amigos, con sus exparejas, con su madre…y cuando lo haga, date cuenta cómo te sientes con lo que de verdad el otro es y no lo que a ti te gustaría que fuera. Cuidado con la fantasía que tú le pones”. Recuerda que lo que estás viendo es lo que hay, si no te gusta no pienses que podrás cambiarlo o mejorarlo, porque no es justo tampoco querer cambiar a los demás.

6. “Habla de lo que tú necesites, comunica, pide, expresa, no tengas miedo de mostrar tus inseguridades”. Ya sabemos que “nadie puede adivinarte y tú tienes el derecho a preguntar lo que necesites para sentirte segura y en calma en tu relación. Si la otra persona no te hace sentir bien por hablar de tus cosas, ahí no es”. Y es que no debemos pretender algo que no somos, porque eso no llevará a una relación sana en la que disfrutemos a la larga.

7. “No vas a gustar a todas las personas que conozcas ni a ti te tiene que gustar todo el mundo”. Noemí avisa de que “el rechazo duele pero no lo hagas algo personal: no hay nada de malo en ti. Que no funcione con esta persona no quiere decir que no vaya a funcionar con nadie. Cuidado cómo te lo cuentas”.

8. “Cada persona te despierta algo distinto y eso que sientes es tuyo y está en ti”. Por ello, aunque se acabe una relación, hay que seguir adelante, “no tengas miedo. Volverás a querer, volverás a enamorarte, volverás a ilusionarte, eso nadie se lo lleva”.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

9. “La soltería no es un momento de transición donde tienes que quedarte en modo espera hasta que llegue por fin otra persona”. Debemos recordarnos que “la vida es lo que está pasando ahora. Haz que te guste, cuida otras partes, y si llega alguien, que de verdad te sume y que empezar una relación no sea para llenar vacíos si no para compartirte desde una versión de ti y una vida que ya te gusta”. Porque estar soltera no es una enfermedad, y siempre va a ser mejor que estar en una relación tóxica.