Cada relación es única e individual, sin embargo, se pueden distinguir entre cuatro tipos de apego, veamos cuál de estos te aplica.

El psiquiatra y psicoanalista John Bowlby formula una teoría donde identifica cuatro tipos de apego para adultos, los cuales explicamos a continuación.

1. El tipo de apego con ansiedad



Las personas que se ajustan al tipo de apego ansioso tienen una imagen negativa de sí mismas, necesitan tranquilidad constante y tienen dificultades cuando un ser querido quiere pasar tiempo solo. También analizan todo lo que sucede dentro de su relación y tienen mucho miedo al rechazo, la crítica, la infidelidad, abandono o ser lastimados, por lo que les resulta difícil establecer límites en las relaciones.





2. El tipo de apego evitativo



Las personas que se ajustan al tipo de relaciones evitativas se alejan en situaciones difíciles y prefieren manejar las cosas por su cuenta. Tratan de evitar los conflictos como sea posible y optan por suprimir las emociones para evitar enfrentamientos. Esto se manifiesta por un comportamiento pasivo-agresivo y distante. En general, son personas cerradas que no quieren abrirse a los demás o mostrar vulnerabilidad. Además, les resulta difícil lidiar con la cercanía física, por lo que rara vez muestran una necesidad de cercanía.





3. El tipo de apego desorganizado



Las personas en apego desorganizado anhelan una cercanía extrema o una distancia extrema. A menudo se sienten abrumados por sus emociones, lo que les lleva a actuar de manera impulsiva e impredecible y no saben cómo lidiar con ellas. Además, les resulta difícil confiar, por lo que a menudo sospechan de otras personas. Por esta razón, sus amistades y relaciones suelen ser de corta duración, ya que anhelan el amor, pero al mismo tiempo se retiran porque nunca se sienten seguros con quienes los rodean. Esto también los lleva a tener una imagen negativa de sí mismos y de los demás en general.





4. El tipo de apego de enlace seguro



Las personas ajustadas a esta categoría son capaces de comunicarse abiertamente y reflexionar sobre sí mismos. No rehúyen el conflicto o el desacuerdo y no temen el rechazo. Además, pueden establecer límites claros. Valoran la independencia en las relaciones y apoyan a los demás en su independencia, por lo que se las arreglan tan bien con la cercanía como con la distancia. Además, no tienen problemas para pedir ayuda a otros, pero también pueden asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Dado que tienen una imagen positiva de sí mismos en general y también de los demás, sus relaciones son estables y duraderas.