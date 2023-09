El peligro oculto en el amor apasionado: descubre el impacto del 'love bombing' en las relaciones

En el amor no es oro todo lo que reluce. Hacer manifestaciones afectivas desmesuradas en los inicios de una relación, puede ser indicio de Love Bombing. Te contamos qué es.

A todo el mundo le agrada recibir manifestaciones de afecto. Sentir que alguien te muestra de forma inequívoca su cariño o amor cuando este es correspondido es una de las sensaciones más maravillosas que podemos experimentar. El problema es que no siempre los tiempos y la intensidad son los adecuados, y cuando esto sucede hay que preguntarse si quizás hay algo en esa relación que pueda resultar perjudicial.



No quiere decir que si en las primeras etapas de una relación tu pareja se muestra extremadamente afectuoso o busca un compromiso a largo plazo y te lo hace saber esté tratando de manipularte. Quizás, simplemente, no sabe controlar lo que siente y lo demuestra de forma exagerada. Pero cuando se da esta circunstancia, como mínimo, debes prestar atención, porque puede tratarse de un tipo de manipulación que se conoce como “Love Bombing”.

En qué consiste

El love bombing consiste en un ciclo de abuso psicológico que se lleva a cabo mediante la manipulación del sistema de recompensa del cerebro. La expresión exacerbada de afectividad hacia la otra persona consigue que esta asocie a su pareja con todo tipo de sensaciones agradables, por lo que se produce una especie de adicción a ella.



Pero si quien actúa de este modo no lo hace de forma genuina, es cuando el problema aparece. Estas personas “bombardean” con manifestaciones de amor para posteriormente retirarlas cuando tienen a su pareja ya “enganchada”. El resultado, normalmente, es que la persona que ha cesado de recibir esas manifestaciones busca desesperadamente recibirlas de nuevo, y puede sobrepasar los límites de lo razonable para lograrlo.



El ciclo se repite una y otra vez, con el manipulador ofreciendo su amor de forma generosa cuando observa que pierde control sobre su pareja y retirándolo de nuevo una vez siente que maneja la situación a su antojo.

Señales del Love Bombing

Para asegurarte de no caer en la trampa del love bombing conviene prestar atención a algunas señales que pueden darte indicios de este comportamiento manipulador. Si las demostraciones de amor son desproporcionadas al grado de conexión entre ambos o si se hacen declaraciones de amor profundo cuando ni siquiera hay un nivel de confianza elevado, hay que empezar a sospechar que algo no va bien.



Los halagos excesivos, el querer pasar todo el tiempo contigo, los regalos frecuentes o las llamadas y mensajes constantes también pueden darte una pista cuando se producen en las etapas iniciales de una relación.



Si bien no es fácil distinguir entre un enamoramiento apasionado y este tipo de comportamiento abusivo, como mínimo debes estar alerta. Si en un momento determinado la otra persona comienza a tener una actitud distante hacia ti después de haberte dado todas esas señales, es posible que esté llevando a cabo este tipo de manipulación.