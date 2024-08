Esto es lo que puedes aprender de la soltería y de los intentos de tener pareja, según una experta

La coach Noemí Seva comparte algunas reflexiones desde su cuenta de Instagram acerca de la soltería. Un periodo que no hay porqué vivir como negativo.

¿No tienes pareja desde hace algún tiempo y eso te provoca ciertos sentimientos negativos acerca de tu valía? La realidad es que no hay nada malo en ti. Ni la soltería es un castigo, ni es necesario tener pareja para sentirte a gusto contigo misma. Aunque lamentablemente demasiadas mujeres todavía experimentan esa sensación de no ser lo suficientemente buenas si no tienen un hombre a su lado.



Una coach experta en relaciones, Noemí Seva, ha querido incidir en este tema a través de una serie de reflexiones en Instagram para aportar su punto de vista sobre cómo vivir internamente estos momentos. Te mostramos algunas de estas ideas porque verdaderamente pueden cambiar tu perspectiva sobre ciertas situaciones por las que puedas estar pasando.

Aprende a disfrutar el momento actual

Estar soltera no es un periodo de transición entre una pareja y otra. Es un momento más de tu vida que debes aprender a disfrutar, porque lo único real es el presente. De ahí que estar “a la espera” de que llegue alguien nuevo a tu vida sea un error. Aprovecha cada día.



También es importante entender que en tu vida van a cruzarse muchas personas, pero que no todas están destinadas a permanecer. Así que no vivas como un fracaso una relación corta. Aprende de la experiencia, observa lo que te ha aportado y entiéndelo como parte de tu bagaje vital.



Tampoco te sientas mal si te sientes atraída por alguien y no eres correspondida. Igual que a ti no te gusta todo el mundo, no todo el mundo a quien le muestres interés va a estar por la labor de iniciar una relación contigo. Y eso no implica que haya nada malo en ti, simplemente algunas piezas encajan y otras no.

El proceso de búsqueda

Es posible que en el proceso de búsqueda te desesperes porque no encuentras a nadie que te haga sentir lo que otras personas te hicieron sentir en el pasado. Pero tranquila, porque el amor no desaparece. Aunque creas que no volverás a experimentar esas sensaciones, es cuestión de tiempo hasta que alguien vuelva a despertarlas.



Y cuando esa persona aparezca, muéstrate como eres. Comunica tus necesidades y deseos, no escondas tus vulnerabilidades. Tómate tu tiempo para conocerla a fondo, cómo es con otras personas, como se comporta ante determinadas situaciones. Recuerda que no puedes construir nada sólido a partir de una imagen idealizada, así que, por mucha química que haya, nunca está de más poner un poquito de cabeza para decidir si es alguien que encaja con tus objetivos vitales.



En definitiva, ni la soltería ni las relaciones fugaces ni el proceso de encontrar pareja son experiencias que tengan ninguna connotación negativa. De todos y cada uno de esos momentos puedes extraer valiosas lecciones que te hagan crecer y conocerte mejor como persona.