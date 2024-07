Estas son las 9 preguntas que debes hacerte antes de formalizar una relación, según una experta

¿Crees que has dado con la persona adecuada y empiezas a hacer planes de futuro? Entonces plantea estas 9 preguntas que te confirmarán si lo es.

Cuando ya has tenido unas cuantas citas y todo ha funcionado bien, la posibilidad de formalizar la relación y convertiros en pareja empieza a flotar en el ambiente. No has visto ninguna bandera roja que te ponga en alerta, y cada día te encuentras más a gusto, por lo que la fantasía de una vida en conjunto empieza a tomar forma. Pero cuidado. Antes de dar ese paso conviene asegurarse de que sois compatibles en los temas verdaderamente importantes.



La psicóloga María Esclápez hace referencia a esto como “los no negociables”, y verdaderamente se trata de asuntos de gran trascendencia que van a determinar en gran medida el futuro de la relación. Así que antes de tomar la decisión de ir adelante en serio con esa persona, asegúrate de que las respuestas que te ofrece a las siguientes 9 preguntas te convencen lo suficiente como para tirar adelante.

¿Qué es para ti una relación de pareja?

Tu idea de lo que es una relación puede diferir mucho de la que tiene la otra parte. Así que antes de involucrarte en serio conviene que le preguntes qué entiende como relación de pareja, ya que su concepto y el tuyo al respecto de este tema no tienen por qué ser los mismos.

¿Qué esperas de esta relación?

También es importante establecer con claridad cuales son las expectativas de cada uno. Si das por supuesto que una relación te va a aportar una serie de cosas y luego éstas no se dan, llega la frustración.

¿El matrimonio entra en tus planes?

Dentro de las expectativas de futuro hay que aclarar si la posibilidad del matrimonio está sobre la mesa. Hay quienes disfrutan de las relaciones pero no se plantean dar el paso definitivo, así que abordar esta cuestión es importante para no montarte películas en tu cabeza.

¿Qué objetivos tienes en la vida?

Los objetivos vitales deben estar alineados si lo que se pretende es una relación a largo plazo. De no ser así, aunque todo sea perfecto ahora, el tiempo os irá distanciando.

¿Quieres tener mascotas?

Hay para quienes los animales son una extensión de la familia, mientras que otras personas no los soportan. Por trivial que pueda parecer, hay que conocer su opinión en este asunto para saber si puede ser fuente de conflictos.

¿Te gustaría tener hijos?

Un tema clave. Muchas parejas no tienen vocación de ejercer de padres/madres o simplemente tienen ya hijos de relaciones anteriores y consideran cubierto ese capítulo . El futuro en relación a este tema debe quedar bien definido.

¿Colaboras en las tareas domésticas?

Las tareas del hogar pueden ser motivo de discusión si solo recaen en uno de los miembros de la pareja. Asegúrate de que esa persona es consciente de la importancia de colaborar en ellas.

¿Cómo muestras afecto?

Hay personas más frías y más afectivas, y aunque creas que pueden cambiar en el futuro, es raro que lo hagan. Además, el modo en que se demuestra amor puede ser distinto al que tú necesitas, por lo tanto esta es otra cuestión a aclarar.

¿Qué es para ti una infidelidad?

Una pareja es un acuerdo entre los miembros y ellos establecen los términos. Por eso éstos deben quedar claros. Una conversación subida de tono en un chat puede ser infidelidad para uno, mientras que para el otro no se trata más que de un juego. Define los límites de lo que no estás dispuesta a tolerar bajo ningún concepto.