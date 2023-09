Firedooring: otro tipo de relación tóxica que debes identificar

Otro nuevo término para definir un comportamiento tóxico en las relaciones de pareja que debemos saber detectar.

Ya conocemos de qué tratan el ghosting. Ahora añadimos un nuevo término que llega con el nombre de firedooring a la lista de conceptos en inglés que tiñen de toxicidad las relaciones. Es importante aprender a detectarlo y saber como evitarlo en las relaciones de pareja.

Qué es el firedooring y cuándo se da

El vocablo firedooring proviene del inglés y hace referencia las puertas de emergencia, lo que denominamos puertas de incendios que están en lugares públicos para una situación de peligro. Este tipo de puertas solo se pueden abrir desde dentro del local y nunca permite que entre gente del exterior. Con esta analogía se describen las relaciones en las que hay un desequilibrio en la pareja. En estas situaciones una de las personas muestra un gran interés y se esfuerza por que la relación avance. La otra persona no muestra tanto interés y “aparece y desaparece” de la relación cuando le conviene. Como vemos, hay un desequilibrio en el que una de las personas desea una relación estable pero está a la espera de esa otra persona que solo muestra un interés intermitente e insuficiente que impide una relación estable y madura.

La persona que está implicada en hacer avanzar la pareja siente que no puede avanzar ya que el otro ejerce el control sobre la relación. Se cree que este tipo de comportamiento ha sido provocado por la comunicación a través de redes sociales, donde uno se muestra interesado por mantener la conversación mientras el otro solo se comunica cuando hay interés de manera que mantiene viva la esperanza de la otra persona.

Cómo detectarlo

Para evitar caer en una situación tóxica como el firedooring hay que prestar atención a ciertos indicios:

Inestabilidad: Fíjate si las épocas malas superan las experiencias buenas que vivís en pareja. También es importante detectar si uno de los dos está poniendo mucho más interés y esfuerzo que el otro en la relación.

Control: Puedes tratar de detectar si tus sentimientos son menospreciados. Si no ves interés de tu pareja en comprender cómo te sientes y solo intenta cambiar de tema no es una buena señal. Si sientes que te controla y manipula no te esfuerces por seguir con la relación.

Límites: Cualquier pareja debe tener unos límites claros que las dos partes se comprometan a cumplir. Si los límites no se cumplen por una de las partes va a dar lugar a conflictos y situaciones no saludables.

Normalización: No creas que una situación así es normal o que puede mejorar con el tiempo. Lo mejor ante una situación tóxica es poner punto final y buscar a alguien que realmente esté implicado en la pareja.