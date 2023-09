Cómo identificar si una persona te está haciendo ghosting y cómo deberías reaccionar

El ghosting es una práctica más común de lo deseable entre parejas en su etapa inicial. Hoy te hablamos de los efectos que tiene en quien lo sufre, y de como actuar.

La palabra 'ghosting', que se deriva del término inglés 'ghost' (fantasma) hace referencia a aquellas situaciones en las que alguien con quien se tiene una relación sentimental desaparece de repente sin dar mayores explicaciones. Hoy hablaremos del ghosting, los efectos que tiene en quien lo sufre, y de como actuar.



Normalmente el ghosting se da en relaciones que están en su etapa inicial, aquella en la que ambas partes todavía se están conociendo. Y aunque en muchos casos esa pérdida de contacto es brusca, también puede darse la situación de que resulte gradual, lo que hace que sea más difícil de identificar.



La otra persona empieza por retrasarse en las respuestas, a contestar con pocas palabras y a no tomar nunca la iniciativa. Hasta que un día, sin que haya habido una discusión o problema que lo pudiera justificar, ya no hay más noticias de ella.

Qué efectos tiene el ghosting en quien lo padece

La primera reacción cuando esto sucede es la de creer que algo ha podido ocurrirle a esa persona que le impide contestar. Pero una vez que compruebas que no es así, viene un cúmulo de sensaciones desagradables que suelen dejar bastante tocada psicológicamente a quien es víctima del ghosting.



Por lo general la culpa y la necesidad de saber el motivo son los pensamientos predominantes. Nuestro cerebro necesita conocer los motivos, y al no hacerlo, la herida queda abierta. Ante esa necesidad de respuesta se tiende a la propia culpabilización, por lo que la autoestima queda seriamente dañada.



Es decir, no solo tenemos que lidiar con el abandono de alguien en quien teníamos depositadas expectativas, sino que además se suele experimentar una batalla mental que nos causa un notable perjuicio.

Lo que debes hacer

Sin embargo es importante entender que la culpa de un comportamiento tan cruel es solo de quien lo lleva a cabo. En ningún caso podemos asignarnos esa responsabilidad. Por lo tanto la prioridad es ser capaces de pasar página lo antes posible para evitar que ese episodio nos cause un daño psicológico a largo plazo.



Asumir cuanto antes que no le importas a esa persona es básico para poder seguir adelante. Pero en lugar de sentirse mal hay que tratar de buscar el lado positivo. No te centres en rememorar constantemente los buenos momentos juntos, lo más recomendable es pensar que debes de que hayas podido librarte de alguien que no tiene empatía alguna. Si no ha dudado en herirte, ten por seguro que lo hubiera hecho con mayor intensidad en caso de que la relación hubiera ido a más.



Ante todo, trata de que el contacto sea inexistente por cualquier medio. Bloquear todas sus redes sociales y tratar de tener la menor información posible sobre él/ella, te ayudará a poder superarlo con mayor rapidez.