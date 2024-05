¿Podría una IA ser tu Cupido Digital? La visión de Bumble para las citas del futuro

Hasta ahora solo hemos visto una pequeña parte de lo que la inteligencia artificial puede suponer en nuestras vidas. Pero queda mucho más por llegar. La IA aterriza en las apps de citas.

La llegada de la Inteligencia artificial a nuestras vidas cada vez es más evidente. No hay día en el que no aparezcan nuevos usos y aplicaciones para esta herramienta que promete llegar a ser tan revolucionaria como lo fue en su día la popularización de internet. Y entre las nuevas utilidades que se intuyen, una llama especialmente la atención.



Whitney Wolfe Herd, fundadora de la app de citas Bumble, cree firmemente que la IA puede cambiar el juego en lo que se refiere al uso de estas aplicaciones. Según su visión, la IA está destinada a convertirse en una especie de consejera que facilitará de forma significativa el proceso de conocer a otras personas.

Tu celestina en las apps de citas

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la Cumbre Tecnológica de Bloomberg, y no dejaron indiferente a nadie. Según sus palabras, la IA pasaría a ser lo que denominó “conserje de citas”, algo así como un filtro previo que nos ahorraría tiempo a la hora de conocer a potenciales parejas, descartando aquellas que no cumplieran con ciertos criterios de compatibilidad.



"Podrías, en un futuro próximo, estar hablando con tu conserje de citas IA y compartir con él tus inseguridades",afirmó. Este “conserje de citas” se “citaría” con otros similares para explorar las opciones de éxito, y luego facilitaría un listado de candidatos mucho más reducido, que sería el que en teoría ofrece mejores perspectivas. Dicho de otro modo, la inteligencia artificial se encargaría de hacer una primera criba teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de ti y evaluando como encajas con otras personas.

La IA te enseña a ligar

No es la primera vez que la fundadora de Bumble hace referencia a la IA y a sus posibles usos en el mundo de las citas. Hace unos meses, en unas declaraciones para Bloomberg, mencionó que una posible utilidad podría ser ofrecer algún tipo de asesoramiento sobre las técnicas de ligue, y a la vez trabajar en el reforzamiento de la seguridad de cada individuo previamente a quedar con otras personas.



"El soltero medio estadounidense no tiene citas porque no sabe cómo ligar, o tiene miedo de no saber cómo hacerlo" explicó. "¿Y si se puede aprovechar el chatbot para infundir confianza, para ayudar a alguien a sentirse realmente seguro antes de ir a hablar con un montón de gente que no conoce?".



Probablemente nunca hubiéramos imaginado que la IA terminaría por entrar tan a fondo en el tema de las relaciones humanas. Pero si sirve para que podamos encontrar más fácilmente a nuestra media naranja, ¿Por qué no darle una oportunidad?