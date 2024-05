¡Combina amor y deporte con el Fating! Olvida las citas aburridas y enamórate mientras te pones en forma

Esta tendencia nos ofrece un nuevo enfoque que revoluciona la búsqueda de pareja mientras se obtienen muchos otros beneficios.

Todos podemos constatar que todo lo que nos rodea ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y aquí se puede incluir al amor, que también ha cambiado en varios aspectos, como la forma de relacionarnos y cómo nos sentimos al respecto.



Hoy en día, conceptos distintos han logrado que veamos el amor en todas sus variantes y fases, mientras que hace décadas nos enfocábamos en una sola persona, con quien decidíamos estar de por vida desde el momento en que le conocíamos.



En torno a esto, hemos observado cómo han surgido una variedad de términos relacionados con las citas, que abarcan desde lo más negativo como lo más deseado en nuestras vidas, hasta aquellas que podrían ser expresiones que describen ciertas actitudes o comportamientos. Esto no solo afecta al amor, sino a todos los aspectos asociados a él, y ha sido moldeado por el transcurso de los años.



Mucha gente considera que esta evolución pone en riesgo nuestras relaciones tradicionales y significa retroceder en este ámbito, pero para muchas otras, es una oportunidad para saber sus verdaderas preferencias al descubrir nuevas experiencias.



El paso del tiempo ha logrado que muchos de los temores asociados a las citas, como la ansiedad y la incertidumbre, disminuyan considerablemente en la mayoría de las personas. Esto se debe a la implementación de diversas técnicas y la creación de nuevas circunstancias que facilitan el encuentro y la interacción.



Es aquí donde el fating, la nueva tendencia de citas, ha sido elegido por muchos para adentrarse en nuevas facetas, algo distinto a lo que venían haciendo siempre. Al momento, ya son muchas las aplicaciones que se han adaptado a esto para estar siempre a la vanguardia.



El fating: Definición, práctica y beneficios

En los últimos años, el fating ha estado más presente que nunca, aunque muchos no estén familiarizados con el término. Su etimología se basa en la combinación de "fitness" y "dating". Como su nombre sugiere, el fating da prioridad a las citas que involucran el deporte, dejando de lado las tradicionales.



En resumen, tener citas mientras se hace ejercicio juntos es parte de lo que implica esta práctica, donde los gustos individuales son considerados, tales como trotar en el parque, asistir juntos al gimnasio, escalar una montaña o simplemente salir a caminar.

Esta tendencia busca dar la vuelta a la concepción tradicional de tener citas en restaurantes lujosos o en un típico sitio romántico, algo que hemos aprendido durante años a través de cuentos de amor y lo que observamos al salir a la calle. El fating se enfoca en practicar aquello que ambas personas disfruten, considerando el deporte, entre otras actividades, para llevarlo a cabo.



Incluso, hacer ejercicio se ha posicionado como una prioridad para una creciente parte de la población. Con el paso del tiempo, hemos observado cómo el deporte ha ganado terreno, con un número cada vez mayor de personas optando por actividades al aire libre e inscribiéndose en gimnasios.



Además, cada vez más tratamientos consideran el deporte como algo indispensable para la mejora de la prevención de pensamientos excesivos o de recaídas en depresión. Es debido a todas esas ventajas psicológicas que el ejercicio no solo nos ayuda a mantenernos en forma físicamente, sino que también es de gran ayuda para nuestro bienestar mental.



No obstante, esta tendencia también puede aplicarse a otras actividades, siempre y cuando se ajusten a los intereses compartidos, como podría ser una cita para decorar una habitación. De hecho, lo ideal es que no se utilice todo el tiempo en el deporte y de deje espacio para otras cosas. Aunado a esto, para que la práctica sea más eficaz, es recomendable evitar deportes donde es difícil entablar una conversación, como la natación o el pádel.



Una vez encontrado el ejercicio ideal, los beneficios llegarán por sí mismos. Para esto se debe de tomar en cuenta que, por mucho que hagamos deporte, se tienen que buscar momentos de interacción y dedicación a la pareja. Es así como el fating, sin perder la esencia de encontrar la conexión, da un giro a las tendencias tradicionales.



No debemos de olvidar que el ejercicio ayuda a la producción de hormonas como la dopamina y serotonina, que combinada con la generada principalmente al estar enamorados, la oxitocina, nos hace experimentar una gran felicidad, incrementando la conexión emocional entre ambos.

También tenemos el beneficio de salir de la zona de comfort, pues nos lleva a situaciones que anteriormente no consideraríamos para una primera cita, y podría ayudarnos a descubrir nuevas preferencias propias.



Si lo consideras para ti, te invitamos a optar por el fating, que de alguna manera te ayudará incluso a evitar ciertos momentos incómodos en la búsqueda de esa primera conversación, debido a la naturaleza de esta práctica.