Hoy te hablamos de una curiosa teoría que pretende predecir cómo de exitosa y duradera será tu relación de pareja.

Las relaciones de pareja suponen un desafío constante. Si bien todo resulta sencillo en los inicios, el paso del tiempo suele ir desgastando lo que parecía una eterna luna de miel, y el resultado de esta erosión es casi siempre el mismo. En algún punto del camino, el amor desaparece, y nos deja la extraña y amarga sensación de haber malgastado nuestro tiempo y energía.



¿Hay alguna manera de saber si nuestra elección de pareja es acertada o al menos tiene visos de perdurar en el tiempo? Aunque no tiene respaldo científico, la llamada Orange Peel Theory o Teoría de la Piel de naranja en español nos da una pista. Te contamos en qué consiste.

La teoría de la piel de naranja

Esta teoría parte de una hipotética situación, la de que no te gusta pelar naranjas porque se te quedan las manos pegajosas, y que le pides a tu pareja que lo haga por ti. Puede parecer una situación random sin mayor trascendencia, pero lo que dice esta teoría es que su respuesta ante esta petición puede ser muy reveladora sobre el carácter de tu pareja y las posibilidades de que tengáis éxito a largo plazo como tal.



Si la respuesta a tu petición es cariñosa y bien acogida, indica que tu pareja tiene un alto nivel de empatía y que se preocupa sinceramente por ti. Si por el contrario tiene una reacción negativa ante una petición tan simple, es posible que exista una falta de cariño auténtica.



Lo que trata de poner a prueba este sencillo test es el nivel de respeto y cuidado que tu pareja presenta hacia ti, como forma de revelar lo profundos y sinceros que son sus sentimientos

La clave está en los pequeños gestos

No hay respaldo científico que apoye esta teoría, pero sí que se han realizado investigaciones que están en la línea de lo que defiende. Por ejemplo, el Instituto Gottman, a través de estudios ha descubierto que las parejas que suelen responder de forma positiva a peticiones directas con mayor frecuencia son más fuertes y resisten mejor los desafíos a los que deben enfrentarse.



De todo esto cabe extraer dos conclusiones. Una es que no son los grandes gestos los que más importan, sino que las pequeñas interacciones y nuestra reacción tienen un gran peso a la hora de definir si una pareja será duradera o no. Y la otra es que la amabilidad rinde grandes frutos, especialmente si somos consistentes a la hora de ponerla en práctica. La felicidad, realmente, no es tan complicada.