Parejas LAT: la nueva tendencia de "vivir juntos, pero separados" que está revolucionando las relaciones en España

¿Vivir juntos, pero en casas separadas? Las parejas LAT están rompiendo los moldes de las relaciones tradicionales y demostrando que, a veces, la distancia sí hace el cariño. Este nuevo tipo de relación permite mantener la chispa viva, disfrutar de más momentos buenos y, lo mejor de todo, ¡preservar tu espacio personal! ¿Te atreverías a probarlo?

Vivir en pareja plantea una serie de retos que no siempre son fáciles de superar. Aunque en un primer momento todo sea un cuento de hadas y disfrutes de esas tardes de Netflix, sofá y mantita como si fueran el más excitante de los planes que has llevado a cabo nunca, el paso del tiempo y la convivencia van desgastando. Y de pronto un día descubres que esa persona que era lo más cercano a la perfección que habías conocido tiene un montón de manías y hábitos que te resultan terriblemente irritantes.



Esta es una historia que se repite con más frecuencia de lo que creemos. Ahora bien, ¿Es suficiente para romper la relación? Habrá quien opine una cosa o la contraria, pero también hay otro grupo de personas que en lugar de enfocarse en el problema, lo hace en la solución, y han encontrado la manera de solventar esta situación aplicando una fórmula creativa. Son las que llamamos parejas LAT.

Qué son las parejas LAT

LAT responde al acrónimo en inglés de "Living Apart Together", algo que podríamos traducir como “vivir juntos, pero separados". Es decir son parejas que se plantean una relación a largo plazo y con vocación de futuro, pero en cuyos planes no entra la convivencia en común. Creen que mantener domicilios diferentes les permite sortear este problema del desgaste, y que de este modo se reduce la fricción y la pareja tiene más posibilidades de mantenerse viva y con buena salud emocional.



Se trata de una fórmula que no encaja con lo que vemos habitualmente a nuestro alrededor. Y todos sabemos que salirse de la norma es algo que a muchas personas les cuesta. Pero párate un momento a pensarlo y verás como no es en absoluto descabellado. Cada uno de los dos dispone de su espacio individual, que pueden compartir alguna vez, pero por tiempo limitado. De este modo los momentos buenos se viven con más frecuencia, ya que tienes la posibilidad de echar de menos a tu pareja, valoras más su presencia al no estar junto a ti 24/7, y no tienes que tragar con todas esas manías suyas que te atacan los nervios.

Una tendencia global

Quizás porque los problemas de convivencia no son exclusivos de una cultura, sino que se dan en todas, el fenómeno de las parejas LAT no se limita a un ámbito geográfico concreto, sino que puede observarse en muchas partes del mundo. Aunque hay condicionantes, como el vivir en una sociedad más conservadora o más avanzada, o el grado de independencia del que goce la mujer, que evidentemente sí hacen que las parejas LAT sean más o menos frecuentes.



En cualquier caso es una alternativa a considerar, ya que ofrecen flexibilidad y equilibrio en la relación, eliminando en gran medida la causa raíz de la gran mayoría de los desencuentros. La convivencia diaria y el desgaste que produce. ¿Novios para siempre? ¿Por qué no?.