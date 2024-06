Síndrome de Rebeca: cuando tienes celos de su ex y no puedes controlarlos

Entre los desafíos que tienen que afrontar las parejas está el manejo de los celos. Hoy te hablamos de un problema cada vez más frecuente: el Síndrome de Rebeca.

Los celos son un problema que dificulta el buen funcionamiento de cualquier relación. Cuando estás enamorada de alguien es normal sentir cierta inseguridad por el miedo a perder a esa persona, pero hay que ser consciente de cuándo se está cruzando la línea de lo razonable. Y esto es algo que no hacen quienes sufren el llamado síndrome de Rebeca.



El síndrome de Rebeca aparece cuando uno de los miembros de la pareja desarrolla celos patológicos hacia un ex de su pareja actual. No porque haya motivos verdaderos, sino porque a raíz de lo que ha escuchado o visto de él o ella, considera que esa etapa le proporcionó más felicidad que la que ellos están viviendo juntos actualmente.

De donde proviene el nombre

Recibe este nombre en relación con la novela Rebeca, de Daphne du Maurier, en la que se narra la vida de un viudo que se casa en segundas nupcias, y cuya actual mujer vive atormentada por los celos. El motivo es que todo el mundo a su alrededor alaba la belleza de su primera mujer, Rebeca, por lo que cree que nunca podrá competir con ella.



Esto es, en resumen, lo que sucede con quienes padecen este trastorno. Por alguna razón crean una historia en su mente en la que, con base en ciertas referencias, magnifican la valía de la ex pareja de su pareja actual, lo que les hace sentir inferiores. Y no necesariamente porque tengan miedo de que pueda volver con ella, ya que en muchas ocasiones esta pareja ya no vive o lo hace muy lejos de su entorno. Simplemente, batallan contra la imagen que han creado de esa persona, a la que asignan cualidades que ellas no poseen o que entienden, son más valiosas que ellas mismas.

Una tendencia en aumento

Aunque este no es un problema nuevo, lo cierto es que cada vez se dan más casos debido al uso de las redes sociales, que dan la oportunidad de conocer momentos del pasado de la actual pareja con esa persona hacia la que se experimentan celos. Y dado que en redes se suelen mostrar solo aquellos momentos más felices, resulta fácil idealizar la relación que tuvieron en comparación con la actual.



No hay demasiados estudios en torno a este síndrome, y aunque los expertos asignan su aparición a diferentes causas, un factor importante suele ser la baja autoestima. Y es importante resaltar que los problemas que puede causar no se limitan a conflictos dentro de la propia pareja, sino que pueden ir mucho más allá. Si los celos son patológicos, la persona que los padece puede llegar al acoso de esa expareja, ya sea virtualmente o en la vida real.