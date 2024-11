"Tras una relación de cinco años, descubrí que mi pareja me traicionó: este es el último mensaje que recibí"

Una mujer de 45 años compartió en Reddit cómo terminó su relación de larga duración de forma dolorosa. La ruptura llegó tras cinco años de noviazgo y una traición que nunca imaginó.

Las relaciones románticas pueden ser increíblemente satisfactorias si ambas partes trabajan juntas para fortalecer el vínculo. Aunque los conflictos son inevitables, factores como la comunicación y la empatía suelen ayudar a superar las dificultades.



Sin embargo, las sorpresas desagradables son también una posibilidad en el amor. Es lo que vivió esta mujer, cuya pareja, después de años juntos, la engañó sin previo aviso. Al no encontrar respuestas claras, decidió contar su experiencia en una plataforma en línea.

Un duro final

Al principio, describió la relación como perfecta: “Siempre tuvimos una conexión increíble. Vivíamos por separado, pero pasábamos mucho tiempo juntos, viajábamos con mi familia y manteníamos una comunicación constante por mensajes y llamadas”, explicó.



No obstante, algo cambió en los últimos meses. La frecuencia de los mensajes disminuyó drásticamente. Después de su cumpleaños, su pareja le envió un simple “¡Feliz cumpleaños!”, por mensaje de texto y, poco después, cortó todo contacto con ella, incluso bloqueándola.

En busca de explicaciones

Confundida, la mujer trató de entender lo sucedido. Escribió una carta en la que expresaba el dolor que le causó la infidelidad y su deseo de haber tenido una conversación honesta antes de llegar a ese punto. Incluso le envió un correo desde su cuenta laboral para confirmar si había recibido su mensaje, a lo que él respondió únicamente con un seco “Recibido”.



La ruptura dio un giro inesperado cuando él volvió a escribirle, pero no para reconciliarse, sino para dejar claras sus condiciones: “Si quiero hablar, te lo haré saber. Pero seguir llamando no es una solución. Ya te dije que cuando no quiero hablar, no quiero hablar”.

Reacciones de los usuarios

El relato desató una ola de comentarios en Reddit. Un usuario resumió el sentir general: “No deberías darle otra oportunidad a alguien que te traicionó después de cinco años. Lo que hizo no tiene perdón. Sigue adelante”.