Tú puedes renacer: Recupera tu autoestima tras una ruptura

Es fácil pensar que la culpa es toda nuestra después de romper sentimentalmente, y reconstruirse es un proceso que podría acelerarse al entender varios aspectos del mismo.

Uno de los momentos más duros que experimentamos los seres humanos es la pérdida de una pareja sentimental, y mucha gente se pregunta, ¿cómo podría evitarse tanto sufrimiento? La realidad es que, al estar implicado en la relación y el haber amado de verdad, además de haber tenido un proyecto de vida con esa persona, son elementos que indican un inevitable proceso de duelo muy doloroso. No obstante, aunque sea mucho el dolor provocado por este gran cambio, hay maneras de que nuestra recuperación sea menos devastadora y dure menos tiempo.



Son muchos aspectos de nuestra vida que quedan afectados después de una ruptura amorosa, y dentro de estos existe uno en particular que, por propia excelencia, es primordial que se reconstruya lo antes posible, pues una vez que se logre, podremos sanar el resto más fácilmente. Nos referimos a nuestra autoestima, el aspecto más relevante.

La razón por la que nuestra autoestima se afecta tanto

Se puede comprender que al término de una relación de pareja, lo primero que se nos viene a la mente son creencias y pensamientos negativos de autopercepción, tales y como "he sido inadecuada", "no lo hice bien", "he engordado", "no fui suficiente", "la culpa es toda mía", "no he estado a la altura y se ha ido con otra", "ya no soy una mujer atractiva", "ya no valgo", "ya no sirvo", "no he sido capaz", y la lista es larga, debido a que al hablar de la autoestima, hablamos de nuestras capacidades y de nuestra valía personal.



Evidentemente, si estos pensamientos se mantienen en nuestra cabeza, podrían ocasionar malas consecuencias, una de estas es entrar en una depresión que potencialmente nos impida continuar con nuestras vidas, tiñendo de gris nuestro día a día con la pérdida de ilusión para seguir. El dejar de reconocer todo lo bueno que uno tiene, el ya no creer en uno mismo, dejar de valorar aquello que nos hace especiales y únicos, dejar de disfrutar y no darnos la oportunidad de volver a ser amados, no lo debemos de permitir porque va totalmente en contra de nuestra naturaleza humana, o al menos no se debería prolongar más allá del tiempo prudente que es parte del proceso de duelo.

Cómo acelerar la reconstrucción de nuestra autoestima

Los puntos a centrarse tras una ruptura, para lograr que la autoestima se reconstruya lo antes posible, son los siguientes:



Tu relación llegó a un fin, pero no tu vida



Es cierto que has caminado un trayecto con la persona, y que has compartido muchas cosas, llegando a tener costumbres, rutinas, momentos de cercanía, ilusiones, sueños y proyectos... o incluso podrías tener una familia juntos bajo el modelo clásico y tradicional, pero todo se ha acabado, y es muy probable que la persona no vuelva a estar a tu lado de la misma forma.



Todo esto termina, pero tu vida sigue, y es por esto que no debes detenerte. El hecho de que la vida siga significa que las heridas ocasionadas por este cambio pueden sanar, te puedes reconstruir y seguir creciendo, viviendo, aprendiendo y vendrán muchas más ilusiones.



Tú no eres víctima de nada, tenlo siempre en cuenta



No es cierto que no valgas nada, ni tampoco que eres una desgraciada. Todas estas ideas podrían repetirse en tu mente, ahogándote cada vez más en el victimismo auto flagelador y absurdo. Una ruptura es un cambio de vida, y los cambios están presentes en todo como ingrediente básico, nuestra propia naturaleza de adaptación nos prepara para hacerle frente a esto, incluso aunque no te parezca.



Haz conexión contigo mismo más allá de la relación



Debes de hacerte varias preguntas, ¿qué te hacía feliz antes de tu relación?, ¿qué te gustaba?, ¿cómo eras?, es posible que hayas olvidado esto de ti, y recordarlo podría reactivar esa parte que sigue aún en tu interior y que te hacía sentir viva. Encuentra quién eres, elige y actúa desde ahí, solo así podrás encontrarle sentido a la vida.



Tu relación no te define, tampoco tu pareja



El valor que tienes no se puede basar en quién estaba a tu lado ni el tipo de relación que llevabas con la persona. El hecho de tener o no pareja, no te da más o menos valor, ni tampoco cambia si alguien te deja, te engaña o te trata mal. Tu valor no cambia, porque en realidad se basa en lo que eres, en tu esencia, y es aquí donde reside la verdadera autoestima.



'Un agente externo' que ha aparecido en tu camino es como debes de ver a la persona, quien ha cumplido su misión a tu lado para seguir con otras historias, al igual que tú. Recuerda que estamos aquí para ir aprendiendo y seguir viviendo nuevas experiencias a lo largo de la vida, y que tu valor es inmenso, vivas lo que vivas.



Suelta tu pasado y sigue avanzando



Esto es necesario para poder seguir utilizando tus pensamientos, creatividad, ideas, para dibujar nuevos retos, emprender nuevos y caminos mediante esa fuerza interna que hacia ellos te impulsa. Siente tu libertad, mira hacia atrás solamente para agradecer por todo y suéltalo para que te permitas desplegar tus alas y te atrevas a soñar.