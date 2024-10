¿Tu relación tiene los días contados? Los camareros lo saben con este simple truco que está en boca de todos

Los camareros tienen una teoría conocida como 'La Teoría de la Servilleta'. Con este simple truco y solo con ver a una pareja en la mesa comiendo, pueden saber si su historia de amor será para siempre o si está condenada al fracaso. ¡Descubre cómo lo hacen!

Se ha hecho viral una teoría que tienen los camareros y confiensan que tiene un 100% de efectividad.



Es una teoría que según ellos se cumple siempre y que puede ayudar a saber si una pareja tendrá o no éxito. Así que si crees que tu relación tiene los días contados, atenta a este truco porque te va a dejar alucinada.

'La Teoría de la servilleta': el método que usan los camareros para saber si una pareja está condenada al éxito o al fracaso

Según esta teoría, conocida como "La Teoría de la servilleta", parece que la forma en la que usamos la servilleta en la mesa dice mucho de nosotros. ¡Más de lo que nos pensamos!



Los camareros aseguran que si una persona utiliza muchas servilletas y las deja enrolladas de cualquier forma por la mesa, mientras que la otra utiliza sola una y la mantiene estirada y perfecta, significa que esa pareja está condenada al éxito. Que su historia de amor será larga y duradera.



¿Por qué es así? Porque según ellos, este comportamiento -que pasaría desapercibido para cualquier persona- dice más de nosotros de lo que creemos. Refleja que en la relación cada uno puede mantener sus costumbres y aún así respetarse y quererse.

La teoría de la servilleta no ha tardado en hacerse viral. Desde luego que original es un rato y no sabemos si funciona o no, pero seguro que a partir de ahora nos fijaremos un poquito más en cómo usan las servilletas las parejas de nuestro lado.

¿Cómo lo ves? ¿Dirías que funciona?

Ahora solo queda que pienses a ver cómo gestionas las servilletas con tu pareja cuando sales a comer a un restaurante. Así sabrás si la relación tendrá o no éxito.



