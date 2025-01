Una sexóloga desvela el error más común que los hombres cometen en la cama: "puede arruinar la experiencia"

Los expertos se ponen de acuerdo al asegurar que existen algunos errores que comenten los hombres bajo las sábanas y convierten, lo que prometía ser una noche perfecta y apasionante, en un encuentro cualquiera que, además, hace que el deseo decaiga de forma exponencial

Si hay algo que nos puede enloquecer a muchos es pasar una buena noche de sexo con nuestra pareja o, si estás soltero, con un buen compañero de juegos sexuales. No obstante, la expectativa y la idea de un encuentro sexual de ensueño puede llegar a matar el deseo sexual.



¿Qué ocurre entonces? Los errores en la cama forman parte del proceso de aprendizaje de saber qué es lo que realmente le gusta a tu compañero/a, y nos puede ocurrir a cualquiera lo de equivocarnos... ¡No solo a los hombres! Lo que pasa es que hay ciertos clichés sexuales que también empujan a los hombres a querer hacerlo perfecto y muy bien en la cama, cuando en realidad lo único que falla son algunos aspectos que llegan a matar el deseo sexual



Muchos sexólogos argumentan que es clave mantener una buena comunicación en todo momento, empatía y, sobre todo, buena disposición para tener una buena experiencia sexual compartida, pero la realidad es que a veces se repiten ciertos hábitos que también resultan ser algunos de los problemas más comunes en la vida sexual de una pareja y que arruinan la experiencia.



Puede que sea cierto que existan algunas diferencias entre los dos sexos, como por ejemplo, en los ritmos de excitación, que no son los mismos y donde los aspectos mentales y físicos influyen, pero la verdad es que hay ciertos detalles que pueden hacer que el encuentro sexual no sea satisfactorio. ¡Te los contamos!

Encuentro sexual apasionado ¿qué puede salir mal?

Cuando hablamos de sexo apasionado nos referimos a toda aquella conexión íntima que puede ocurrir de repente, quizás sea algo que no se premedite, sino que surge, sin más. Es ahí donde entran en juego los preliminares. La reconocida sexóloga y terapeuta sexual, Alicia Davis, compartió unas declaraciones al medio Body and Soul en las que señalaba que los hombres pueden ser bastante "egoístas" en lo que respecta al sexo.



“Suelen tener demasiada prisa por empezar, lo que puede arruinar la experiencia”, lamenta. Por su parte, la creadora de contenidos Annie Knight, de 26 años, quien también habló para el mismo medio, y que se volvió viral en internet al revelar que se había acostado con 300 personas en los últimos 12 meses, también cree que la mayoría de los hombres tienden a tener un sexo "demasiado directo", lo que está lejos de ser ideal en ella. “Lo que no entienden es que hay que ir poco a poco, empezar con besos, caricias y toques suaves y ligeros”, aconseja.



La prima por llegar al orgasmo suele ser otro de los condicionantes. Kay Manuel, creadora de películas porno, cree también que la mayoría de los hombres "se apresuran" e ir a la cama. “Solo quieren lograr su objetivo (el orgasmo), cuando, sinceramente, descarrila toda la experiencia”, afirma la joven. Según ella, esto a menudo puede llevar a las mujeres a "fingir" porque quieren tranquilizar a los hombres que no se esfuerzan lo suficiente.



Con respecto a lo anterior, las prisas hacen que los hombres deseen llegar cuanto antes a la penetración y al orgasmo. "Creen que se trata de penetrar a su pareja y hacer el trabajo, en lugar de centrarse en las pequeñas cosas que pueden mejorar el momento", explica Alicia Davis. "A muchos no les importa si una mujer está satisfecha, siempre y cuando ellos mismos estén satisfechos", concluye.