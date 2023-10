Un sexólogo nos explica cómo funciona nuestro cuerpo y lo que podríamos o no experimentar debido a varios factores.

Hemos escuchado pláticas en tono de broma con respecto al sexo después de mucho tiempo, tales y como "se me va a reconstruir el himen" o "llevo mucho sin tener relaciones sexuales, creo que vuelvo a ser virgen", estos comentarios son parte de un conocido mito que por seguro también has escuchado: si no has mantenido relaciones sexuales con penetración, podrían ser más dolorosas. Sin embargo, gracias a expertos en el tema, sabemos que no es cierto, pues la sensación de molestia ni el dolor se deben de normalizar en este contexto. Podría doler o molestar, debido a algunos problemas de salud relacionados o circunstancias mentales, pero el "tener" o "tiene que doler", no.



José Alberto Medina, psicólogo y sexólogo, nos señala por medio de la plataforma Twitch: “Claro que puede doler si se reúnen los condicionantes necesarios para que te duela, me explico: el cuerpo tiene que estar en clave erótica, relajado, deseoso de tener sexo. Debe haber una colaboración mente-cuerpo lo más sincronizada posible. El mero hecho de que haya pasado tiempo no significa o justifica que tenga que doler”.

Los comentarios correspondientes al mito, según Medina, podrían ser solamente una verbalización con el propósito de cubrir un miedo, pero en realidad resulta en el reflejo del mismo. Un ejemplo es, el miedo a haber perdido la práctica, o tal vez no hacerlo bien y no cumplir con lo que el compañero o compañera sexual espera. "Diciendo ‘me va a doler’, en futuro, ya estamos poniendo sobre la mesa la expectativa", explica el experto.



El cuerpo podría responder con dolor o con molestias si está tenso por no estar cómoda con la persona con quien se tiene la relación sexual, por el nerviosismo, por no haber tenido un bien día, o por no estar concentrado y estar al pendiente de alguna notificación. “No duele por la falta de práctica, duele por este tipo de variables y circunstancias”. A final de cuentas, esto podría causar una falta de lubricación que haga el proceso más complicado.



"Gran parte de la intervención que hacemos en las consultas de carácter sexológico, me atrevería a decir que en torno a un 80%, van muy encaminadas a desensibilizar la ansiedad, a que la persona se encuentre cómoda", concluye Medina, enfatizando que el combo ansiedad y sexo no funciona.