Sabemos que el tamaño del pene sí importa ¡pero no es un inconveniente para el placer y mantener relaciones sexuales saludables! Los gustos en cuanto al tamaño son muy variados y personales ¡por supuesto! sin embargo, un pene demasiado grande puede resultar ser un inconveniente para algunas mujeres. Hablamos con María Esclapez, quien nos ofrece pautas no solo para mejorar la diversión en la cama sino ¡para gozar de lo lindo!

La química y la atracción entre dos personas que se aman puede ser muy fuerte, sobre todo, al principio de una relación donde en la fase de enamoramiento la atracción está en su punto más álgido. Deseas estar todo el tiempo con esa persona que para ti no tiene ningún defecto.



Sin embargo, en el momento de los encuentros sexuales, te das cuenta de que el pene de tu pareja es demasiado grande, y no disfrutas todo lo que te gustaría o, más bien ninguno de los dos. Por ello, y como premisa básica es que la comunicación deberá ser lo más abierta y fluida desde el principio. Pero a un nivel más científico, y según María Esclapez, sexóloga y terapeuta de pareja el tamaño no importa. "El mayor número de terminanciones nerviosas se acumulan en el tercio externo de la vagina, en la entrada, por lo que, con introducir solo unos 5 centímetros de pene ya nos proporciona placer", explica.





¿Cuándo es Macropene?

Lo primero que se nos viene la cabeza es ¿cuándo podría considerarse que un pene es demasiado grande? Pues bien, existe una revisión científica bastante reciente al respecto. Un estudio publicado en octubre de 2023 en The World Journal of Men's Health (WJMH) en un metaanálisis llevado a cabo a varones entre los años 1942 y 2021 estableció que, el el tamaño medio de un pene erecto es de 13,93 cm. Además, también es importante la morfología de la persona penetrada.





Pautas básicas para disfrutar del sexo si tu pareja tiene el pene grande

Una de las primeras cosas que se deben tener en cuenta es el nivel de excitación. "Debes darte cuenta de que si lo que hace tu pareja te gusta y te excita lo sufiente y hay lubricación natural", dice. "Si no es así siempre nos podemos ayudar de lubricantes, pero sin llegar al dolor", puntualiza.



Para esta experta lo más importante es que no haya molestias o irritaciones, ya que el sexo no debe doler, sino ser una fuente de experimentación y placer. "También se pueden probar los juguetes sexuales, así, los preliminares pueden ser muy excitantes antes de la penetración", relata.



En cualquier caso, María Esclapez recomienda que lo más esencial es hacer lo que nos diverta y más nos guste y elegir aquellas posturas donde nos sintamos también más cómodas. "Hay algunas posturas donde la penetración no se siente tan profunda como la cucharita o "el potro", concluye.

