Recientes investigaciones han identificado las distintas formas en que las mujeres experimenta el clímax sexual.

Utilizando datos recopilados por un vibrador de biorretroalimentación, un estudio afirma haber encontrado la clasificación de los tipos de orgasmos en las mujeres. Las participantes usaron un consolador Lioness conectado por Bluetooth, y los investigadores identificaron tres tipos de orgasmo a los cuales llamaron la ola, la avalancha y el volcán.



La empresa Lioness, fabricante de vibradores, ya había identificado estos tipos orgásmicos en el 2017, y esta nueva investigación parece validar sus afirmaciones. Los hallazgos fueron publicados en The Journal of Sexual Medicine, estudio que fue hecho a baja escala, con 54 mujeres de las cuales recopilaron datos de masturbación durante condiciones de control, insertándose el consolador sin auto estimulación.



"Para las condiciones del orgasmo, se instruyó a las mujeres a que se autoestimularan hasta un orgasmo y luego apagaran la unidad dos minutos después de alcanzarlo, esto permitió a un evaluador ciego determinar cuándo ocurrieron los orgasmos en las salidas y observar el tipo de cambios en las contracciones del piso pélvico que precedieron y siguieron a cada orgasmo", indicaron los investigadores.

Estos juguetes sexuales cuentan con un giroscopio, un acelerómetro, un termómetro y otros sensores que detectan la presión, datos que son enviados por Bluetooth a un servidor, mostrando los tres tipos de orgasmo anteriormente mencionados:

La ola: Se refiere a una ráfaga corta de contracciones pélvicas precedidas por un ritmo de arrastre de tensión del piso pélvico

El volcán: Orgasmo precedido por crecientes tensiones del piso pélvico hacia arriba

La avalancha: Contracciones basales del suelo durante la estimulación, con un perfil descendente durante y después del orgasmo

Los tipos de orgasmo fueron también explicados por las participantes en la investigación con mejor detalle. El orgasmo "volcán" lo describe una persona como "casi todos los músculos de mi cuerpo se tensan a medida que el placer se intensifica enormemente, y luego hay una gran liberación. Sé que termina cuando puedo relajarme". Otra participante describe el orgasmo "avalancha" como "mi cuerpo comienza temblando, y de repente exploto en un orgasmo. Mi cuerpo se rompe y tiene una especie de espasmos (un buen espasmo) una y otra vez hasta que finalmente comienza a calmarse antes de finalmente dejar que mis músculos descansen".



El orgasmo "ola" fue el más común experimentado por las mujeres con un 48%, seguido de la avalancha con un 31%, y por último el volcán con un 20%. "Alguien con un orgasmo de volcán no tendrá también un orgasmo de avalancha, eso no quiere decir que tener múltiples patrones sea imposible, pero hasta ahora, no hemos tenido un caso de alguien que tiene múltiples patrones o cambia de patrones, incluso a lo largo de años de datos", concluyen los investigadores.