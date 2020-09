La postura del perrito: todo lo que necesitas saber para llegar al cielo

¡La postura del perrito puede hacerte llegar al cielo! Vale que no es la postura más romántica que conocemos, pero es la que permite mayor fricción y contacto con tu pareja, algo que, en definitiva, se traducirá en un placer sin límites. ¿La has probado alguna vez? Esto es todo lo que necesitas saber sobre ella...

Si hablamos de sexo y posturas sexuales, "la del perrito" es sin lugar a dudas una de las más populares, sobre todo porque es una de las más atrevidas y una de las que proporcionan más placer. Practicada desde tiempos inmemoriales, es objeto de fantasías tanto de hombres como de mujeres... ¿Quieres saber por qué es la postura favorita de muchos? Aunque hay muchas más con las que probar...

La técnica

Hay que decir que esta postura puede no agradar a todo el mundo, especialmente a los más románticos. Durante otras posturas, como el clásico misionero, puedes mirar y besar a tu pareja, pero con el perrito, la cosa se vuelve más complicada. En esta postura, la mujer debe ponerse 'a cuatro patas', y el hombre debe colocarse de rodillas detrás de ella, ajustando su altura a la de sus caderas. Así, el hombre tiene total control sobre la penetración, la velocidad o el ritmo, algo que puede llegar a ser muy erótico.

La postura, como no podía ser de otra manera, ofrece sensaciones muy intensas: con ella se consigue una penetración muy profunda, permite alcanzar con facilidad el punto G y, dependiendo del ángulo, también otros lados de la vagina, lo que implica un placer inigualable. Al mismo tiempo, hace que el hombre tenga acceso directo al clítoris, pudiendo estimularlo durante la penetración. ¡Si eres algo tímida, no te sientas intimidada! La postura del perrito también es fantástica para dejarse llevar por el momento, ya que al no haber contacto visual, no tendrás que preocuparte por tus expresiones faciales mientras tienes sexo, algo que para muchas mujeres puede ser un quebradero de cabeza.

¿Una postura no apta para todos?

A pesar de todo, la postura del perrito o "a cuatro patas" no se ha librado de las críticas en los últimos años debido a la "dominación" que el hombre ejerce sobre la mujer al practicarla. Es cierto que con esta postura, es el hombre el que tiene el control sobre lo que ocurre, pero mientras las dos partes estén de acuerdo y se sientan cómodas, no debería existir ningún problema. Eso sí, si la practicas querrás que tu chico no sea demasiado intenso, ya que si no controla la profundidad o la velocidad, o si no hay suficiente lubricación, la penetración podría ser dolorosa.

En definitiva, la postura del perrito puede ser la ideal si buscas innovar en la cama o darle un toque de pasión, atrevimiento o espontaneidad a tus relaciones sexuales. Así que si te sientes cómoda con ella... ¡prepárate para llegar al cielo! Aunque con estas posturas también lo lograrás... ¡Hay muchas donde elegir!

Y es que la del perrito es, según los sexólogos, la postura más placentera tanto para hombres como para mujeres, y la que en mayor medida permite alcanzar rápidamente un orgasmo. Sin embargo, diversas encuestas como la realizada por la National Survey of Family Growth aseguran que tan sólo el 44% de los hombres y el 36% de las mujeres la ha practicado al menos una vez en la vida. ¿Nunca la has probado o si lo has hecho no ha sido con los resultados esperados? ¡Ahora ya sabes todo lo necesario para darle otra oportunidad!

Pero, si después de probarla, quieres seguir innovando y probando cuántas más posturas mejor, aquí tienes algunas ideas en este vídeo:

