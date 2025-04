Si quieres renovar tu armario con un toque de tendencia para tus planes de Semana Santa, Zara lo pone fácil con sus Special Prices. Hemos hecho una selección de camisas, blusas y tops rebajados que son ideales para crear looks elegantes a un precio irresistible. Pero ojo: son pocas unidades las que quedan, así que... ¡Date prisa!

Los días de Semana Santa son el momento perfecto para renovar el armario y apostar por looks frescos, que combinen con todo y con ese toque de elegancia que tanto nos gusta. Sea cual sea el plan, Zara ha lanzado una selección de camisas, blusas y tops con descuentos únicos en su sección de Special Prices.



Son piezas que combinan confort y estilo, ideales para el cambio de armario. ¿Lo mejor? Algunas de ellas están disponibles por solo 9,99 euros. Eso sí: hay pocas unidades. ¡Corre a por ellas!

6 tops y camisas de Zara para fichar en Semana Santa

A continuación, te dejamos nuestra selección de prendas cómodas y llenas de estilo para que aproveches a renovar tu armario esta Semana Santa. Algunas de las opciones están disponibles desde 9,99 euros. ¡No te las pierdas!

1. Camisa de popelín en blanco

Se trata de un clásico con un toque original que nunca falla. Esta camisa blanca está confeccionada en popelín, un tejido con cuerpo que sienta de maravilla y da elegancia a cualquier look. Ideal para combinar con vaqueros oversize, faldas midi o pantalones sastre. Precio ahora: 17,99 euros (antes 29,95€).

2. Camisa con bordados perforados

Confeccionada en algodón y con detalles calados que suman romanticismo y un aire fresco a la prenda, esta camisa es la elección ideal para quienes quieren darle un toque bohemio a su look. Disponible en blanco, oliva y amarillo, es la opción perfecta para esta temporada de primavera/verano. Precio ahora: 17,99 € (antes 29,95 €).

3. Camisa de manga corta en azul y en negro

Con corte minimalista y un diseño limpio que combina con todo, esta camisa disponible en negro y azul es ideal para quienes quieren ir elegantes pero con un toque informal. El detalle del cierre oculto le da un acabado pulido. Puedes completar tu look con pantalones fluidos o faldas satinadas. Precio actual: 17,99 € (antes 29,95 €).

4. Top chaleco fluido cruzado

Este top tipo chaleco, elegante y cómodo, se convierte en otro de nuestros favoritos de la selección. Con escote en pico y lazadas cruzadas, es una pieza ideal para resaltar la figura. En gris, negro y marrón, consigue ese equilibrio entre lo actual y chic que puedes llevar tanto de día con jeans, como de noche con un pantalón palazzo o una americana elegante. Precio actual: 9,99€ (antes 17,95€).

5. Top peplum ZW Collection

El escote en pico, el corte entallado y el bajo peplum de este top, lo convierten en una pieza superfavorecedora y llena de estilo. Disponible en crudo y oliva, es una elección ideal para destacar la cintura y darle un aire romántico a cualquier look. Precio actual: 17,99€ (antes 29,95€)

6. Blusa de rayas con manga ancha

Anchita, ligera y combina con todo, esta blusa con cuello solapa, cierre de botones y manga ancha, disponible en tonos azul o beige es ideal para quienes quieren un aire relajado en sus looks. Nos parece un must have total para entretiempo. ¡Corre a por ella! Precio actual: 15,99€ (antes 22,95€).