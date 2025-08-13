Ni vinagre ni lejía: esta es la mezcla casera que deja tu mampara impecable como el primer día y está en boca de todos

¿Estás cansada de que la mampara se vea opaca y fea? Con el paso del tiempo, es algo habitual, sobre todo si no la mantenemos a diario. La buena noticia, es que acabamos de descubrir un truco que va fenomenal para dejar la mampara impecable y como el primer día, para que no tengas que comprar otra nueva si no quieres. ¡Es súper fácil!

Uno de los elementos que más rápido se ensucian en el hogar, es la mampara. Al igual que el horno, estamos ante un complemento con el que tenemos que estar muy encima si no queremos que se ponga feo.



La buena noticia, es que ya no necesitas complicarte mucho la vida para limpiar la mampara, porque hay un truco que va fenomenal. Además, no te hace falta usar ni vinagre ni lejía.



Solo necesitas preparar una mezcla casera que ayudará a que tu mampara se vea igual que cuando la compraste. No pierdes nada por intentarlo a ver qué pasa.

El remedio casero para limpiar la mampara de manera rápida y sencilla

Con el paso del tiempo, las mamparas tienden a acumular mucha cal y a ponerse oscuras y opacas, como con manchas. El problema, es que se ve poco higiénico, resulta antiestético y hace que el baño se vea feo, incluso si es un baño nuevo o reformado.



Si quieres limpiar tu mampara y has probado de todo, que sepas que hay un truco que puede que te sorprenda. Además, es fácil de preparar y de aplicar, con productos que seguro que tienes por casa.



Este remedio lo comparte una influencer en su Instagram, @decorandomeelalma. Es un truco casero que nos ha encantado porque va fenomenal.

Para limpiar la mampara paso a paso, necesitas preparar una mezcla casera con estos 3 ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato.

1 cucharada y media de jabón de lavar los platos.

1 cucharada de pasta de dientes.

Es una mezcla que tienes que hacer al momento, justo cuando vayas a limpiar la mampara. Esta cantidad te da para limpiar una mampara de un tamaño estándar, así que te llegará sin problema.



Lo mejor es que son productos que casi todo el mundo tiene por casa. Basta con que mezcles esos tres productos para obtener una fórmula que literalmente hace magia.



Cuando tengas la mezcla, simplemente aplícala tal y como lo hace ella. Coge una esponja, echa un poco del producto y frota en círculos por todo el cristal de la mampara. Utiliza guantes y asegúrate de que no queda ningún sitio sin producto. Cuando lo hayas aplicado por todo, aclara con el agua de la propia ducha y listo. ¡Y ya estaría!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Es un remedio fácil, económico y que deja limpia tu mampara en 10 minutos

Entre que preparas la mezcla y lo aplicas, no necesitarás más de 10 minutos. Hace magia y te ahorras el dinero de tener que comprar un producto específico en el supermercado. Además, va súper bien.



Es ideal si no sabes con qué limpiar la mampara y quieres sacar las molestas manchas de cal del cristal. El resultado queda impecable y como nueva, por eso merece la pena darle una oportunidad y probarlo.



Si dabas tu mampara por perdida, ¡no dudes en probar este truquillo!