Si te declaras fan de las plantas en casa, pero no tienes suficiente tiempo para cuidarlas y quieres una que no requiera demasiadas complicaciones, esta especie que Aldi te trae por 6,99 euros es para ti. ¿La vemos? ¡Tienes hasta el próximo 21 de enero para hacer con ella!

Decorar nuestra casa con plantas no solo es un truco infalible para decorar cualquier rincón, sino que también existen algunas especies capaces de mejorar la calidad del ambiente. No obstante, mantenerlas bien y en buen estado puede requerir tiempo y atención, algo que no todos pueden dedicar. Pero afortunadamente, existen algunas especies que destacan por su resistencia, bajo mantenimiento, y son ideales para quienes llevan un ritmo de vida ajetreado.



En este sentido, Aldi ha lanzado una opción perfecta: una planta que no solo es fácil de cuidar, sino que también purifica el aire, eliminando toxinas y mejorando la calidad del espacio. Todo ello por solo 6,99 euros. ¡Sigue leyendo para descubrirla!

La planta de Aldi ideal para principiantes que purifica el ambiente por 6,99 euros

Como sabes, Aldi actualiza su catálogo semanalmente y ahora tienes disponible en su sección de jardín GARDENLINE®, una preciosa Bromelia, que combina estética, fácil mantenimiento y un sinfín de beneficios para cualquier ambiente de tu hogar. Así que si buscas un toque decorativo que también purifique el aire, esta es la mejor opción. A continuación, descubrimos por qué la Bromelia es un must para cualquier espacio:

Con un diámetro de 12 cm y una altura de entre 35 y 54 cm, la Bromelia se adapta sin problemas a cualquier rincón, desde una mesa hasta una repisa. Y no solo eso; viene acompañada de un tiesto de cerámica ideal que destaca su belleza natural. Esta especie, además de ser decorativa, es perfecta para principiantes o personas con poco tiempo. Su riego moderado y su preferencia por la semisombra la hacen perfecta para estancias con luz indirecta. Además de ser una planta con flor exótica y muy bonita, la Bromelia también destaca por su capacidad para purificar el aire y eliminar toxinas, mejorando así la calidad ambiental de tu hogar.

¿Lo mejor? Está disponible por tan solo 6,99 euros y en una gran variedad de colores:

